"اتحاد الشطرنج" يعلن مشاركة 141 لاعباً ولاعبة في بطولة الإمارات الفردية

دبي في 4 يوليو/ وام/ أعلن اتحاد الإمارات للشطرنج مشاركة 141 لاعباً ولاعبة في بطولة الإمارات الفردية التي يستضيفها نادي الشارقة الثقافي للشطرنج، خلال الفترة من 5 إلى 12 يوليو الجاري.

يتنافس المشاركون في الفئة المفتوحة، وفئة السيدات إضافة إلى فئة الأطفال من 8 إلى 10 سنوات، في البطولة الرابعة بالموسم الحالي ضمن أجندة الاتحاد.

ويشارك 39 لاعباً في فئة الرجال المفتوحة، و23 لاعبة في فئة السيدات، و30 لاعباً ضمن فئة الأطفال تحت 10 سنوات، و18 لاعبة في فئة البنات تحت 10 سنوات، و24 لاعباً في فئة الأطفال تحت 8 سنوات، و7 لاعبات في فئة البنات تحت 8 سنوات.

تعد البطولة المصنفة دولياً، محطة مهمة لإعداد لاعبي ولاعبات منتخب الإمارات قبل المشاركة في البطولة العربية للفئات السنية من 8 سنوات إلى 20 سنة، والمقررة بمدينة الدار البيضاء، خلال الفترة من 20 إلى 28 يوليو الجاري.

واستعرضت اللجنة المنظمة برئاسة سلطان علي الطاهر، عضو مجلس إدارة اتحاد الشطرنج، خلال اجتماعها أمس في دبي آخر الاستعدادات للبطولة، والترتيبات الفنية وبرنامج المنافسات.

وتم الإعلان خلال الاجتماع عن رئاسة الحكم الدولي سلمان علي الطاهر لمنافسات فئتي الرجال والسيدات، بينما يتولى الحكم الدولي ماجد العبدولي منافسات فئة الأطفال، بالإضافة إلى اختيار الحكم الدولي عبدالله علي، نائباً لحكام البطولة.