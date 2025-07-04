شرطة دبي تختتم مبادرة تأهيل أصحاب متلازمة داون برياضة الباراتايكواندو

دبي في 4 يوليو/وام/ اختتمت القيادة العامة لشرطة دبي مبادرة “ تأهيل متلازمة داون برياضة الباراتايكواندو”، التي نظمتها الإدارة العامة للتدريب بالتعاون مع مجلس تمكين أصحاب الهمم، واتحاد الإمارات للتايكواندو، وجمعية الإمارات لمتلازمة داون، على مدار 3 أشهر، بمشاركة 16 شخصاً من فئة متلازمة داون.

جاء تنظيم المبادرة في إطار جهود شرطة دبي لتمكين أصحاب الهمم وتعزيز دمجهم في المجتمع، عبر تطوير قدراتهم البدنية والذهنية وتأهيلهم للمشاركة في البطولات الرياضية المحلية والإقليمية والدولية.

واستعرض المشاركون خلال الحفل الختامي للمبادرة، الذي نُظم بالتزامن مع ختام أنشطة جمعية الإمارات لمتلازمة داون، مهاراتهم القتالية والفنية في رياضة الباراتايكواندو، ما عكس المستوى المتقدم الذي وصلوا إليه بعد فترة من التدريب المكثف.

وشهد الحفل توزيع شهادات اجتياز الحزام الأصفر على المنتسبين، وسط أجواء احتفالية حضرها ذوو المشاركين وممثلون عن الجهات المنظمة والذين ثمّنوا الأثر الإيجابي للمبادرة على تنمية قدرات المشاركين وتعزيز ثقتهم بأنفسهم.

وأكد النقيب أحمد البحر، رئيس قسم الأنشطة الداخلية بمركز التميز الرياضي في الإدارة العامة للتدريب بشرطة دبي، أن المبادرة تأتي في إطار استراتيجية شرطة دبي الهادفة إلى تمكين أصحاب الهمم ودمجهم في المجتمع من خلال برامج رياضية وتأهيلية متخصصة، بالشراكة مع مؤسسات حكومية وخاصة.

وأشار إلى أن شرطة دبي تولي أهمية كبيرة لتأهيل جميع فئات المجتمع، وتحرص على توفير بيئة تدريبية محفزة تُسهم في تطوير المهارات البدنية والنفسية للمشاركين، بما يدعم مسيرتهم في مختلف المجالات.

من جانبها، أوضحت سميرة ثابت، عضو مجلس تمكين أصحاب الهمم، أن المبادرة تأتي تماشياً مع “عام المجتمع”، وتعكس التزام شرطة دبي بإطلاق برامج مستدامة تُعزز جودة حياة أصحاب الهمم، وتسهم في تحقيق مستهدفات دمجهم الكامل في المجتمع.

وأكد الخبير عبدالقدوس محمد أحمد إسحاق، مدرب معتمد ومدير فريق ألعاب أصحاب الهمم في شرطة دبي، أن رياضة الباراتايكواندو تُعد وسيلة فعالة لصقل شخصية المشاركين وتنمية التوافق العضلي والعصبي لديهم، ما يؤهلهم لخوض منافسات رياضية على مختلف المستويات.