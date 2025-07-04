حسين سلطان لوتاه رئيساً تنفيذياً بالإنابة لمجموعة إينوك

دبي في 4 يوليو/وام/ أعلنت مجموعة إينوك، الشركة العالمية الرائدة والمتكاملة في مجال الطاقة تعيين حسين سلطان لوتاه رئيساً تنفيذياً بالإنابة للمجموعة وذلك في إطار التزامها بالارتقاء بمستقبل الطاقة ودعم خطط دبي الطموحة لتنويع الاقتصاد وتحقيق التنمية المستدامة.

يأتي تعيين حسين سلطان لوتاه خلفاً لسيف حميد الفلاسي الذي أسهم بدورٍكبير في تطوير قطاعات أعمال مجموعة إينوك وتوسعة عملياتها على مدار السنوات العشر الماضية.

وبهذه المناسبة، قال حسين سلطان لوتاه، الرئيس التنفيذي بالإنابة لمجموعة إينوك: "تقف المجموعة اليوم في طليعة الجهود الرامية إلى بناء مستقبل أكثر استدامة لقطاع الطاقة في دولة الإمارات والمنطقة ويشرّفني أن أتولى هذا المنصب الذي يخولني بأن أكون جزءاً من مسيرة نجاح المجموعة، وأتطلع إلى العمل جنباً إلى جنب مع نخبة القيادات والخبرات في إينوك للمضي قدماً في مسيرتها الحافلة بالابتكاروالتميز".