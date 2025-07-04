جائزة "الشارقة للاتصال الحكومي 2025" تسلط الضوء على المبادرات الاتصالية المتميزة عالميا

الشارقة في 4 يونيو/وام/ تسلط “جائزة الشارقة للاتصال الحكومي” لعام 2025 الضوء على التميّز في المبادرات الاتصالية على مستوى العالم.

تركز الجائزة بدورتها هذا العام على الحملات التي تعزّز القيم المجتمعية والتضامن الإنساني والهوية الثقافية وتخصص من بين فئاتها الـ23 فئتين مؤثرتين هما: «فئة أفضل ممارسة اتصالية في دعم المسؤولية الاجتماعية» و«فئة أفضل حملات تعزيز الهوية الثقافية واللغة العربية».

تستهدف هاتان الفئتان بشكل خاص الجهات الحكومية والمنظمات الدولية والقطاع الخاص وتستقبل الطلبات حتى 24 يوليو الجاري عبر الموقع https://gca.sgmb.ae/en. وتجسدان رؤية الجائزة التي تعتبر الاتصال ركيزة أساسية لدفع عجلة التقدم المجتمعي سواء من خلال ترسيخ المبادئ الإنسانية أو صون الهوية العربية الأصيلة في ظل التحوّلات العالمية المتسارعة.

وتُكرّم فئة "أفضل ممارسة اتصالية في دعم المسؤولية الاجتماعية" الجهات الحكومية والمؤسسات الخاصة والمنظمات الدولية التي أطلقت حملات اتصالية أحدثت أثراً واضحاً وقابلاً للقياس على الرفاه الاجتماعي وأن تعتمد الحملات المؤهلة لهذه الفئة على استراتيجية اتصال متكاملة تقوم على ممارسات أخلاقية ومشاركة مجتمعية فعّالة واستخدام وسائل تواصل مبتكرة .

ويفتح باب المشاركة في فئة "أفضل حملة لتعزيز الهوية الثقافية واللغة العربية" أمام المبادرات في القطاعين العام والخاص التي روّجت للهوية والقيّم العربية والاعتزاز باللغة بأسلوب إبداعي وفعّال لاسيما بين الأجيال الشابة.

وينبغي أن توظف هذه الحملات أساليب سرد مؤثرة وتقنيات حديثة ورسائل متجذرة ثقافيًا بهدف إشراك الجمهور وإطلاق حوارات تعزز الوعي بالهوية العربية.

وأكدت سعادة علياء بوغانم السويدي مدير المكتب الإعلامي لحكومة الشارقة حرص جائزة الشارقة للاتصال الحكومي على ترسيخ دور الاتصال الهادف في خدمة المجتمع والهوية مشيرة إلى إن فئتي "أفضل ممارسة اتصالية في دعم المسؤولية الاجتماعية" و"أفضل حملات تعزيز الهوية الثقافية واللغة العربية" تجسدان التزام الجائزة بتوظيف الاتصال الحكومي المسؤول الذي يضع الإنسان محوراً للرسالة الاتصالية ويعزز ارتباطه بلغته الأم وثقافته إلى جانب المبادرات المؤثرة في القضايا والقيم المجتمعية.

ونوهت إلى حرص إمارة الشارقة على تعزيز حضور اللغة العربية في فضاءات الإعلام والاتصال واستراتيجيات الاتصال الحكومي وترسيخ دورها في صياغة خطاب حكومي مؤثر يعبر عن خصوصيتنا وينفتح على العالم بلغتنا.

وبدورتها الثانية عشرة تواصل جائزة الشارقة للاتصال الحكومي ترسيخ مكانتها معيارا عالميا للتميّز في هذا المجال بعد أن استقطبت أكثر من 3800 مشاركة من 44 دولة في عام 2024 وسيُعلَن عن الفائزين خلال فعاليات المنتدى الدولي للاتصال الحكومي الذي يُقام في سبتمبر المقبل بمركز إكسبو الشارقة.

بتل