تكريم الفائزين بجائزة محمد بن حم للتطوع التخصصي 2025

العين في 4 يوليو/وام/ شهد مركز سالم بن حم الثقافي في منطقة العين حفل تكريم الفائزين في الدورة الأولى من جائزة محمد بن حم للتطوع التخصصي لعام 2025.

حضر الحفل الدكتور محمد بن حم العامري، راعي الجائزة، وسعيد بن محمد بن حم العامري، إلى جانب عدد من الشخصيات المجتمعية.

وأكد الدكتور محمد بن حم أن الجائزة تأتي انسجاما مع رؤية القيادة الرشيدة في ترسيخ ثقافة التطوع وتعزيز المسؤولية المجتمعية.

ولفت إلى أن التطوع التخصصي يُعد أحد الروافد المهمة للتنمية المستدامة، مشيرا إلى أن الجائزة تعد الأولى من نوعها على مستوى الدولة لتحفيز هذا النوع من المبادرات النوعية ودعم استمراريتها.

من جانبه، أوضح الدكتور بخيت العامري، الأمين العام للجائزة، أن الدورة الأولى شهدت 86 مشاركة وترشيحا من مختلف فئات المجتمع وخضعت لتحكيم دقيق من قبل لجان متخصصة، وأسفرت عن فوز 29 مشاركا من أفراد ومؤسسات وفرق تطوعية.

وفي ختام الحفل، أُعلن استمرار الجائزة سنويا، إلى جانب إطلاق برنامج دعم وتوجيه للمشاركين، استعدادا للدورة الثانية المقرر انطلاقها في أكتوبر المقبل.