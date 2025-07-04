منتخبنا لكرة السلة يشارك في البطولة الخليجية للناشئين بالبحرين

دبي في 4 يوليو/وام/ يشارك منتخب الإمارات للناشئين لكرة السلة في البطولة الخليجية التي تستضيفها مملكة البحرين خلال الفترة من 7 إلى 12 يوليو الجاري، بمشاركة 5 منتخبات هي الإمارات، والبحرين، والسعودية، والكويت، وعُمان.

تحمل النسخة الحالية من البطولة أهمية خاصة، كونها مؤهلة إلى نهائيات كأس آسيا للناشئين المقررة في منغوليا خلال سبتمبر المقبل.

وأعلنت اللجنة المنظمة جدول المباريات المعدل وتقام المنافسات بنظام الدوري من دور واحد، ويستهل منتخب الإمارات مشواره بلقاء نظيره الكويتي يوم 7 يوليو، على أن يختتم مشاركته بمواجهة منتخب عمان في اليوم الختامي.

ويواصل المنتخب استعداداته حالياً من خلال معسكر داخلي في دبي، بمشاركة 16 لاعباً تحت إشراف المدرب الوطني سالم عتيق الظاهري، قبل المغادرة إلى البحرين.

وأكد راشد النقبي، مدير المنتخبات الوطنية، جاهزية الفريق لخوض المنافسات، مشيراً إلى أن البطولة ستشهد تنافساً قوياً نظراً لطابعها التأهيلي وأعرب عن أمله في أن تثمر التحضيرات عن نتائج إيجابية تليق بمستوى المنتخب.