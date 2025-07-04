مجموعة الإمارات تستعرض مبادراتها للاستدامة بمعرضها السنوي "انطلاقة الغد"

دبي في 4 يوليو /وام/ واكبت مجموعة الإمارات دعوة الأمم المتحدة لهذا العام للقضاء على تلوث المواد البلاستيكية وذلك عبر معرضها السنوي للاستدامة "انطلاقة الغد" الذي يجسد التزام المجموعة باعتماد أرفع معايير الاستدامة في مختلف أنشطتها وعملياتها.

عكس المعرض رسالة المنظمة الداعية إلى الحد من المنتجات البلاستيكية أحادية الاستخدام عبر معروضاته التي سلطت الضوء على جهود طيران الإمارات ودناتا في مجال الاستدامة، والتزامهما بنهج "الاستهلاك المسؤول" من خلال ترشيد استخدام المواد البلاستيكية وإعادة استخدامها، والعمل بدأب على تقليص النفايات البلاستكية والنفايات الأخرى.

شمل معرض العام الحالي مبادرات رائدة ذات تأثير إيجابي بما في ذلك مشاريع تنفذها كل من طيران الإمارات ودناتا مع شركاء يحملون التوجهات نفسها ضمن مختلف الإدارات والأقسام بما فيها إدارات الهندسة، التموين، الشحن، عمليات المطارات، السفر، تقديم الخدمات وغيرها.

وقال عادل الرضا، نائب الرئيس الرئيس التنفيذي للعمليات في طيران الإمارات في كلمته في افتتاح المعرض إن الاستدامة باتت تحظى بالأولوية في استراتيجيات الحكومات والمجتمعات، وانطلاقاً من إيماننا في طيران الإمارات بأن المسؤولية الجماعية عبر النظام البيئي بأكمله تعد أمراً حيوياً في نجاح الاستراتيجيات الموضوعة، نحرص على المضي قدماً في مشاريع خفض الانبعاثات، ونسعى بدأب لتنفيذ برامج ومبادرات للحفاظ على الموارد من خلال إعادة التدوير والتوريد المسؤول، ويمثل التعاون مع شركاء الصناعة أمراً بالغ الأهمية في السنوات المقبلة لتعزيز قابلية إعادة تدوير المواد عبر مختلف مراحل سلسلة التوريد.

وأضاف أنه إلى جانب ذلك نشجع فرقنا على البناء على المشاركة بدأب في المبادرات الحالية وتجاوز الحدود في مجال تطوير أساليب جديدة لمعالجة مختلف أشكال النفايات التشغيلية، بدءاً من المواد المستخدمة في مقصورات المسافرين في طائراتنا، والمواد المستخدمة في تقديم الطعام وانتهاء بالعمليات الأرضية والصيانة".

وأقيم على هامش المعرض مؤتمر أتاح للموظفين الاطلاع على الجهود التي تبذلها طيران الإمارات ودناتا والشركاء لتعزيز الممارسات المستدامة .