"طرق الشارقة" تطلق النسخة الـ6 من برنامجها الصيفي "طريق"

الشارقة في 4 يوليو/ وام/ أعلنت هيئة الطرق والمواصلات في الشارقة انطلاق النسخة الثانية من برنامجها الصيفي "طريق" يوم 7 يوليو الجاري وتستمر حتى 17 من الشهر نفسه ضمن جهودها الرامية إلى استثمار أوقات الطلبة خلال العطلة الصيفية بما يعود عليهم بالفائدة، ويُسهم في تنمية مهاراتهم الشخصية والقيادية.

وأكد سعادة يوسف خميس العثمني، رئيس الهيئة، أن تنظيم النسخة الثانية من البرنامج يأتي في إطار التزام الهيئة بدعم فئة الناشئة، وتوجيه طاقاتهم نحو أنشطة هادفة خلال فترة الإجازة الصيفية، من خلال مزيج من التعليم والترفيه في بيئة محفزة وآمنة، تسهم في إعداد جيل واعٍ وقادر على المشاركة الفاعلة في تحقيق التنمية المستدامة للمجتمع.

من جانبها قالت فاطمة الحوسني نائب مدير إدارة الموارد البشرية في الهيئة إن البرنامج يمتد على مدار أسبوعين، ويتضمن مجموعة من الأنشطة والورش التفاعلية والتوعوية، بالتعاون مع عدد من الجهات الحكومية والخاصة.