العربية للطيران توسع عملياتها في بولندا إلى مطار وارسو- مودلين

الشارقة في 4 يوليو/وام/ أعلنت "العربية للطيران" إطلاق رحلات مباشرة جديدة تربط مطار الشارقة الدولي بمطار وارسو-مودلين في بولندا وذلك اعتبارا من 20 ديسمبر المقبل .

وتُعزز إضافة هذا المطار الجديد خدمات الشركة الحالية إلى مطار وارسو شوبان الدولي مما يوفر للمسافرين مرونة وراحة أكبر عند السفر إلى العاصمة البولندية.

وقال عادل العلي الرئيس التنفيذي لمجموعة العربية للطيران :"يسعدنا توسيع خدماتنا إلى مطار ثانٍ في وارسو وتوفير رحلات يومية مباشرة بين دولة الإمارات العربية المتحدة وبولندا وتعكس هذه الخدمة الجديدة التزامنا المستمر بتقديم المزيد من خيارات السفر لعملائنا كما تؤكد تنامي الطلب على السفر الجوي الاقتصادي بين البلدين ومن خلال إضافة مطار مودلين إلى جانب خدماتنا الحالية في مطار شوبان نتمكن من توسيع نطاق عملياتنا في العاصمة البولندية ومحيطها وتوفير مزيد من الراحة والمرونة للمسافرين".