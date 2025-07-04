بتوجيهات رئيس الدولة ورعاية هزاع بن زايد.. انطلاقة قوية لمنافسات مهرجان العين لسباقات الهجن

العين في 4 يوليو/وام/ بتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة “حفظه الله” وتحت رعاية سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة العين، انطلقت اليوم، فعاليات مهرجان العين لسباقات الهجن، في ميدان الروضة بمنطقة العين.

وشهد اليوم الأول للمهرجان سباق سن الفطامين لهجن أبناء القبائل، بتنظيم مركز شؤون السباقات وهجن الرئاسة، بإشراف اتحاد الإمارات لسباقات الهجن، وتضمنت المنافسات 20 شوطا، لمسافة 1.5 كم.

وتألقت "مرسى" لمالكها عثمان حمد بن فارس الجنيبي كانت أول الواصلات الى خط النهاية، بتوقيت قدره 2:00:04 دقيقة، وتصدر"الصداوي" لذياب سيف بن ناصر الخميسي، منافسات الشوط الثاني بعد أن حل في المركز الأول بتوقيت قدره 2:00:61 دقيقة، وكسبت" هند" لعمر سليم العامري، منافسات الشوط الثالث، ووصلت إلى خط النهاية في توقيت قدره 2:04:47 دقيقة، وحلق "موال" لسعيد سالم النافع الفلاسي، بناموس الشوط الرابع، بتوقيت قدره 2:05:89 دقيقة.

وتصدرت "حربة" لأحمد سلطان بن سويدان سالم الغفيلي، الشوط الخامس، وتمكنت من التفوق على منافساتها بتوقيت قدره 2:012 دقيقة، وعانقت "الشاهينية" لحمد مسلم بن سالم محمد الجحافي، ناموس الشوط السادس، بعد أن وصلت إلى خط النهاية بتوقيت قدره 2:03:72 دقيقة.

واستطاع" نايف" لعلي ناصر بن جابر الغفراني المري الوصول بالمركز الأول في الشوط السابع بتوقيت قدره 2:03 73 دقيقة، ونجحت" افتتاح" لأحمد عبيد بن مبارك الكتبي، في خطف ناموس الشوط الثامن، بعد أن جاءت في مقدمة المتنافسات بتوقيت قدره 2:02:60 دقيقة.

وسيطر "ميلاف" لغريب مسلم بن حمد الجنيبي على منافسات الشوط التاسع، وحل في المركز الأول بتوقيت قدره 2:01:80 دقيقة، وفي عاشر الأشواط كان الناموس من نصيب "نسناس" لمحمد علي بن سالم حمدي المشيقري، بعد أن وصل إلى خط النهاية، في توقيت قدره 2:03:83 دقيقة.

وفي الشوط الحادي عشر، فازت "مهدية" لحارب سعيد بن سالم عبدالله الغفيلي، وفي الشوط الثاني عشر، فازت "الشمالية" لمبخوت أحمد بن سعيد حافر، وفي الشوط الثالث عشر، فاز “نايف” لحسن محسن بن حمد سعيد الجحافي، وفي الشوط الرابع عشر، فازت "الحاكمة" لنايف سعيد بن هلال الجنيبي، وفي الشوط الخامس عشر، فازت "التماس" لعماد غريب بن سعد الجنيبي، وفي الشوط السادس عشر، حلق "شاهين" لحمد سلطان بن سعيد الغفيلي، بتوقيت وقدره 2:00:2 دقيقة (أفضل توقيت)، وفي الشوط السابع عشر، فازت "الشاهينية" لحمد سالم بالأسود العامري، وفي الشوط الثامن عشر، فاز" شاهين" لعلي سالم بن حميد المقبالي، وفي الشوط التاسع عشر، فازت “مهدية” لعبدالله سعيد بن سالم الوهيبي، وفي آخر الأشواط، فاز "الصارم" لسلطان بطي بن سعيد محمد الشامسي.

وتقدم ملاك الهجن المشاركون في مهرجان العين لسباقات الهجن، بالشكر إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة “حفظه الله”، على رعايته ودعمه لرياضة الهجن، وتوجيهاته بإقامة المهرجان في منطقة العين، كما تقدموا بالشكر إلى سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة العين.

وأعرب ملاك الهجن عن سعادتهم بانطلاق فعاليات المهرجان، وتوفير كل الاحتياجات لهم من قبل اللجنة المنظمة المتمثلة في مركز شؤون السباقات وهجن الرئاسة، واتحاد الإمارات لسباقات الهجن، لتأكيد حضورهم القوي في هذا الحدث الذي يعد التواجد فيه فقط مكسباً للجميع.