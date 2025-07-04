سفارة رواندا لدى الدولة تحتفل بيومها الوطني

أبوظبي في 4 يوليو / وام / حضر سعادة سلطان محمد الشامسي مساعد وزير الخارجية لشؤون التنمية والمنظمات الدولية حفل الاستقبال الذي أقامه سعادة جون ميرينجيه، سفير جمهورية رواندا لدى الدولة بمناسبة اليوم الوطني لبلاده.

كما حضر الحفل، الذي أقيم في فندق غراند حياة بأبوظبي، عدد من أعضاء السلك الدبلوماسي العربي والأجنبي المعتمدين لدى الدولة وأبناء الجالية الرواندية المقيمة في الدولة.

وأشاد سفير رواندا، في كلمته له بالعلاقات بين دولة الإمارات وبلاده، التي تقوم على أسس قوية وراسخة لاسيما في المجال الاقتصادي حيث تعتبر دولة الإمارات أكبر شريك تجاري لرواندا في الخارج.

وأكد وجود عدد من الفرص والإمكانات لتطوير العلاقات وتعزيزها ودفعها إلى الأمام، لما فيه مصلحة البلدين الصديقين، داعياً الشركات والمستثمرين الإماراتيين للاستثمار في رواندا.

