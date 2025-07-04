مايكروسوفت تدشن أول منطقة سحابية في النمسا تدعم الحوسبة الآمنة

فيينا في 4 يوليو / وام / أعلنت شركة مايكروسوفت عن بدء تشغيل منطقة سحابية جديدة في النمسا، تتمركز في ضواحي العاصمة النمساوية فيينا، وتتكون من ثلاث وحدات فرعية موزعة جغرافياً بشكل يضمن استمرار عمل الأنظمة وتقديم الخدمات للمهام الحساسة في حال تعطل إحدى الوحدات.

وتبدأ الشركات والهيئات العامة في تخزين بياناتها ومعالجتها بشكل كامل لأول مرة داخل النمسا، وتساهم المنطقة السحابية الجديدة في إرساء أسس السيادة الرقمية، وتعزيز البنية التحتية الرقمية ودفع عجلة التحول الرقمي في النمسا، وتسريع استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي والحوسبة السحابية.

وأكد ألكسندر برول، وزير الدولة للتحول الرقمي، التزام النمسا القوي بالتحول إلى مركز رقمي، وقال إن الاستثمار في مراكز البيانات يُعزز مكانة النمسا كمركز للأعمال ويُرسي أسس الابتكار، مشيراً إلى أن الهدف هو جعل النمسا وأوروبا ذات سيادة رقمية، ولفت إلى أهمية تحمل مسؤولية إنشاء بنية تحتية رقمية مرنة في أوروبا.

وأوضح فلوريان سليزاك، رئيس منطقة مايكروسوفت السحابية في النمسا، أن من فوائد إنشاء المنطقة السحابية الجديدة في النمسا، أنها تعني الاعتماد على بنية تحتية رقمية آمنة ومستدامة مباشرةً داخل النمسا، ما يسمح للشركات الخاصة والقطاع العام والمؤسسات الحكومية بمعالجة البيانات بأمان مع السيطرة الكاملة على بياناتهم محليًا وفقًا للوائح حماية البيانات.

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