الإمارات تستضيف أولمبياد الكيمياء الدولي الـ57

رأس الخيمة في 4 يوليو / وام / تستضيف دولة الإمارات أولمبياد الكيمياء الدولي السابع والخمسين الذي تنظمه وزارة التربية والتعليم، بعد غد في فندق انتركونتيننتال، فستيفال سيتي بدبي، بمشاركة أكثر من 300 طالب موهوب في المدارس الثانوية من أكثر من 90 دولة.

وأشادت سعادة موزة سيف مطر بن سبت الشامسي الأمين العام لاتحاد الكيميائيين العرب رئيس الجمعية الكيميائية الإماراتية باستضافة الدولة أولمبياد الكيمياء الدولي السابع والخمسين، مثمنة جهود وزارتي التربية والتعليم والتعليم العالي والبحث العلمي في تحقيق تطلعات وطموحات قيادتنا الرشيدة، وحرصهما على تحقيق التوجهات الاستراتيجية لدولة الامارات العربية المتحدة الهادفة إلى تعزيز مكانتها كوجهة عالمية رائدة في مختلف المجالات العلمية.

يذكر أن دولة الإمارات عززت مكانتها على الساحة الدولية في مجال دعم المواهب العلمية واستضافة الفعاليات العالمية حيث استضافت أولمبياد العلوم للناشئين في عام 2021، وأولمبياد الأحياء الدولي في عام 2023.

وعكست هذه الاستضافات التزام الدولة الراسخ بتعزيز ثقافة الابتكار والتميز العلمي بين الطلبة، وحرصها الدائم على توفير منصات عالمية لتبادل المعرفة والخبرات بين نخبة من الطلبة والعلماء من مختلف دول العالم، وترسيخ مكانة الإمارات كمركز عالمي للابتكار والتميز في التعليم وفي ضوء ذلك.