روبليف يبلغ الدور الرابع من بطولة ويمبلدون للتنس

لندن في 4 يوليو / وام / تأهل الروسي أندري روبليف إلى الدور الرابع من بطولة ويمبلدون للتنس، بعد فوزه على الفرنسي أدريان مانارينو بثلاث مجموعات دون رد، بواقع (7-5)، (6-2)، (6-3)، ليضرب موعدًا مع الفائز من لقاء الإسباني كارلوس ألكاراز حامل اللقب، والألماني يان لينارد شتروف.

كما تأهل الأمريكي تايلور فريتز، المصنف الخامس، إلى الدور نفسه بتغلبه على الإسباني أليخاندرو دافيدوفيتش فوكينا بثلاث مجموعات مقابل واحدة (6-4)، و(6-3)، و(6-7)، و(6-1)، وينتظر الفائز من مواجهة الإيطالي لوسيانو دارديري، والأسترالي جوردان تومبسون.

وعلى صعيد السيدات، فازت الألمانية لورا سيجيموند على الأمريكية ماديسون كيز، المصنفة السادسة، وحاملة لقب أستراليا المفتوحة، بمجموعتين دون رد (6-3) و(6-3).

كما ودّعت اليابانية نعومي أوساكا منافسات البطولة من الدور الثالث، بخسارتها أمام الروسية أناستازيا بافليوتشينكوفا (6-3)، و(4-6) و(4-6)، والتي ستواجه في الدور الرابع البريطانية سوناي كارتال، بعد فوزها على الفرنسية ديان باري (6-4) و(6-2).

وواصلت التشيكية ليندا نوسكوفا، المصنفة 30، تقدمها في البطولة بتغلبها على الروسية كاميلا راكيموفا (7-6)، و(7-5)، لتلاقي الأمريكية أماندا أنيسيموفا في الدور المقبل.