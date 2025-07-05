تأهيل كوادر وطنية في علوم المكتبات عبر برنامج تدريبي بالولايات المتحدة

أبوظبي في 5 يوليو / وام / شارك طلبة إماراتيون مبتعثون لدراسة علوم المكتبات في الولايات المتحدة، في برنامج مؤتمر جمعية المكتبات الأمريكية لعام 2025 بمدينة فيلادلفيا، وذلك ضمن بعثة علمية نظمها "الأرشيف والمكتبة الوطنية" بالتعاون مع "مكتب البعثات الدراسية"، وسط مشاركة أكثر من 25 ألفا من المهتمين بالمكتبات وعلومها.

ويهدف البرنامج إلى إطلاع الطلبة على أحدث الممارسات والابتكارات التقنية في قطاع المكتبات، حيث شمل زيارات ميدانية لمؤسسات رائدة مثل "مكتبة الكونغرس" و"الإدارة الوطنية للمحفوظات والسجلات الأمريكية".

وعلى هامش المؤتمر، بحث الدكتور عبد الله ماجد آل علي، مدير عام الأرشيف والمكتبة الوطنية، مع ببريجيت وينستيغر، مديرة مكتبات جامعة بنسلفانيا، سبل التعاون وتبادل الخبرات في مجالات الأرشفة العلمية وحفظ التاريخ الشفاهي.

وتأتي هذه المبادرة في إطار نهج القيادة الرشيدة لدعم الكفاءات الشابة وتأهيل جيل قادر على قيادة التحول الرقمي وتطبيق تقنيات الذكاء الاصطناعي في مكتبات الدولة، بما يسهم في بناء اقتصاد معرفي مستدام.