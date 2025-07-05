الكونغو تعلن حالة الإنذار القصوى لمواجهة تفشي الكوليرا في "كينشاسا"

كينشاسا في 5 يوليو / وام / أعلن الرئيس الكونغولي فيليكس تشيسيكيدي حالة الإنذار القصوى في العاصمة "كينشاسا"، لمواجهة تصاعد مقلق في حالات الإصابة بوباء الكوليرا الذي يهدد نحو 15 مليون نسمة.

ووجه الرئيس، خلال اجتماع لمجلس الوزراء، أمراً بالتحرك العاجل لمختلف القطاعات، وتفعيل خطة طوارئ بدعم من شركاء دوليين مثل منظمة الصحة العالمية واليونيسف.

وتشمل الإجراءات الفورية نشر مراكز علاج متنقلة، وتوزيع مياه الشرب النظيفة ومستلزمات النظافة، وتعقيم الأماكن العامة.

ويأتي هذا الاستنفار في وقت حرج، حيث يفاقم الوضع في "كينشاسا" عوامل عدة، أبرزها تهالك البنى التحتية للصرف الصحي، وتلوث مصادر المياه، والاكتظاظ السكاني، بالإضافة إلى آثار الفيضانات الأخيرة.

وذكرت وكالة الأنباء الكونغولية أن تشيسيكيدي دعا إلى تعبئة عامة وتوفير دعم لوجستي ومالي لمواجهة ما اعتبره تهديداً كبيراً للصحة العامة.

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