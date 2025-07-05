شرطة دبي تعزز الوعي بين الجماهير الرياضية

دبي في 5 يوليو/ وام / عزّزت القيادة العامة لشرطة دبي، بالتعاون مع مجلس دبي الرياضي، جهودها في نشر الوعي بين الجماهير الرياضية وطلبة المدارس من خلال مبادرة “التزامكم سعادة”، والتي نجحت خلال موسم دوري أدنوك للمحترفين الماضي في إيصال رسائلها التوعوية إلى 282 ألفاً و299 مستفيداً، مقارنة بـ188 ألفاً و909 مستفيدين في موسم عام 2023.

وتهدف المبادرة إلى رفع مستوى الوعي بالتزامات الجمهور الرياضي في الملاعب، وفقاً لأحكام القانون الاتحادي رقم 8 لسنة 2014 بشأن أمن المنشآت والفعاليات الرياضية، من خلال تنفيذ زيارات ميدانية إلى الملاعب والمدارس، إلى جانب أنشطة تفاعلية عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

وسجّلت المبادرة 80 زيارة توعوية خلال الموسم الماضي، مقارنة بـ69 زيارة في العام الذي سبقه، فيما بلغ عدد المشاهدات والتفاعلات الرقمية المرتبطة بالمبادرة على مختلف منصات التواصل الاجتماعي 27 مليوناً في عام 2024، مقارنة بـ26 مليوناً و250 ألفاً في عام 2023.

وأكد الملازم نابت سلطان الكتبي، منسق مبادرة “التزامكم سعادة”، أن المبادرة تسعى إلى ترسيخ ثقافة التشجيع الإيجابي، وتعزيز التواصل بين الجماهير والمؤسسات الرياضية، ونقل رسائل توعوية تحث على النقد البناء وتُبرز السلوك الحضاري في المدرجات.

وأوضح أن مواد القانون الاتحادي تضمن توفير أعلى مستويات السلامة في الفعاليات الرياضية، بما يتماشى مع المعايير الأمنية الدولية، مشيراً إلى أن المبادرة تسعى لتمكين الجمهور من إدراك حدود التشجيع وضبط السلوك بما يعكس صورة الدولة الحضارية.