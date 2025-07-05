"بلدي دبا الحصن" يختتم دور انعقاده للفصل السنوي الـ 20

الشارقة في 5 يوليو/ وام / اختتم المجلس البلدي لمدينة دبا الحصن أعمال دور الانعقاد العادي الأول من الفصل السنوي العشرين تنفيذاً لقرار المجلس التنفيذي رقم 23 لسنة 2025 بعد تأكيد مواصلة دوره في تعزيز الشراكات مع مختلف الجهات الحكومية بما يسهم في تطوير مستوى الخدمات وتحقيق تطلعات أهالي مدينة دبا الحصن نحو مستقبل أكثر ازدهاراً واستدامة.

حضر الجلسة التي عقدت بمقر المجلس البلدي أحمد عبد الله بن يعروف النقبي رئيس المجلس البلدي وأعضاء المجلس وأمانة سر المجلس وتضمن جدول الأعمال التصديق على محضر الاجتماع السابق رقم 11 ومناقشة عدد من الرسائل الواردة بالإضافة إلى استعراض محاضر اجتماعات اللجان المتفرعة عن المجلس.

وأكد رئيس المجلس أن النجاحات التي تحققت خلال الفصول الماضية جاءت ثمرة لهذا الدعم القيادي والتعاون المؤسسي إلى جانب الجهود الصادقة التي بذلها أعضاء المجلس وإخلاصهم في أداء مهامهم لخدمة مدينتهم ومجتمعهم.

ووجه المجلس البلدي لمدينة دبا الحصن الشكر والعرفان لصاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة تقديرًا لتوجيهاته وجهوده الحثيثة في بناء الإنسان والارتقاء بجودة الحياة في مختلف مدن الإمارة، ومنها مدينة دبا الحصن.

كما توجه المجلس بالشكر والامتنان إلى سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي العهد نائب حاكم الشارقة رئيس المجلس التنفيذي على دعمه المستمر للمجالس البلدية وحرصه الدائم على تمكينها وتعزيز دورها في خدمة المجتمع بما يتماشى مع رؤية إمارة الشارقة في تحقيق تنمية شاملة ومستدامة.