شرطة أبوظبي تستقبل المشاركين في برنامج" أبطال شرطة الغد"

أبوظبي في 5 يوليو/ وام/ استقبلت شرطة أبوظبي 450 مشاركًا في برنامج "أبطال شرطة الغد" في نسخته السابعة لعام 2025 وذلك بمدرسة مدينة خليفة في العاصمة أبوظبي، وفي مدينة العين بمبنى إدارة التأهيل الشرطي التابعة لأكاديمية سيف بن زايد للعلوم الشرطية والأمنية.

ويستهدف البرنامج طلبة المدارس من الفئة العمرية بين 11 و15 عامًا للذكور والإناث من المواطنين، وذلك ضمن البرامج الصيفية الهادفة إلى غرس القيم الوطنية، ويستمر في مدينتي أبوظبي والعين إلى نهاية يوليو 2025.

وأكد اللواء ثاني بطي الشامسي مدير أكاديمية سيف بن زايد للعلوم الشرطية والأمنية، أن البرنامج يجسد رؤية شرطة أبوظبي في دعم وتأهيل الأجيال الناشئة، لافتًا إلى حرص شرطة أبوظبي على توفير بيئة محفزة وآمنة، تغرس فيها القيم الإيجابية لدى الأبناء.

وذكر العميد حسين علي الجنيبي مدير إدارة التأهيل الشرطي أن البرنامج يُعد من المبادرات التربوية والوطنية ونموذجاً يُحتذى به في الاستثمار الأمثل لطاقات الطلبة خلال العطلة الصيفية.

ويشتمل البرنامج على أنشطة توعوية ومحاضرات تثقيفية حول السنع الإماراتي والذي يعد جزءاً رئيسيًا من الهوية الوطنية والتوعية بالوقاية من المخدرات والأمن السيبراني والذكاء الاصطناعى والثقافة الإسلامية وجلسات حوارية لعام المجتمع وزيارات ميدانية لمختلف الإدارات الشرطية ومهارات الحس الأمني من خلال تطبيق عملي على برنامج شارع الحس الأمني وتدريبات الجيوجيتسو، والرماية الافتراضية، والفعاليات الترفيهية كالسباحة وركوب الخيل.

وأعرب أولياء الأمور عن اعتزازهم بمبادرة شرطة أبوظبي التي تسهم في بناء جيل واعٍ ومنضبط قادر على تحمل المسؤولية.