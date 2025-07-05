منتخب الرجبي يتأهل لأول مرة إلى الملحق الآسيوي-الإفريقي المؤهل للمونديال

كولومبو في 5 يوليو/ وام / تأهل منتخب الإمارات الوطني للرجبي “فئة 15 لاعباً” إلى الملحق الآسيوي - الأفريقي المؤهل إلى بطولة كأس العالم للرجبي 2027 في أستراليا، بعد فوزه على منتخب سريلانكا بنتيجة 29-21، في الجولة الثالثة والأخيرة من التصفيات الآسيوية، التي أقيمت أمس في العاصمة السريلانكية كولومبو.

وسيواجه المنتخب الوطني وصيف بطل إفريقيا، الذي لم يتحدد بعد، في مرحلة الملحق، وهي المرة الأولى التي يبلغ فيها منتخب الإمارات هذه المرحلة من التصفيات.

وفي حال الفوز، سيخوض المنتخب الملحق النهائي المؤهل للمونديال، والمقرر إقامته في دبي خلال الفترة من 8 إلى 18 نوفمبر المقبل، بمشاركة خامس أوروبا وثاني أميركا الشمالية.

وأكد محمد سلطان الزعابي، الأمين العام لاتحاد الإمارات للرجبي، أن التأهل للملحق الآسيوي - الأفريقي خطوة مهمة، لكنها ليست نهاية المشوار.