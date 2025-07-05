“صحة أبوظبي" تعلن عن شراكة مع “جيمابيو” لتطوير العلاجات الجينية للأمراض النادرة

أبوظبي في 5 يوليو / وام / أعلنت اليوم دائرة الصحة في أبوظبي، وشركة “M42”، العالمية المتخصصة في مجال الصحة والمدعومة بالذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا وعلوم الجينوم، ومجموعة "بيورهيلث"، أكبر مجموعة للمستشفيات والضمان الصحي في منطقة الشرق الأوسط، عن شراكة مع "جيمابيو ثيرابيوتيكس"، شركة التقنيات الحيوية العالمية المبتكرة الملتزمة بتطوير العلاجات الجينية للأمراض النادرة.

وقالت دائرة الصحة في أبوظبي إن الإعلان عن الشراكة جاء على هامش فعاليات المؤتمر العالمي لمنظمة الابتكار في التكنولوجيا الحيوية 2025 الذي انعقد في بوسطن، بالولايات المتحدة الأمريكية، وجمع القيادات العليا لشركة "جيمابيو" وشخصيات قيادية في منظومة الصحة وعلوم الحياة بأبوظبي.

وبحث الأطراف المعنيون بشكل مشترك فرص التعاون لتأسيس مراكز تصنيع وبحث متخصصة ضمن المؤسسات الصحية الأكاديمية في أبوظبي، بما يمكّن المرضى بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من الوصول للتجارب السريرية السباقة، والعلاجات الجينية المعتمدة في نهاية المطاف.

وسينطلق هذا التعاون الطموح عبر تجربة سريرية تستهدف تطوير العلاجات الجينية للأطفال الذين يعانون من مرض ضمور العضلات الشوكي من النوع الأول “SMA1”، في سابقة عالمية مميزة لتوسيع نطاق الوصول إلى العلاجات التي تنقذ حياة المرضى.

وقال الدكتور محمد العامري، مدير إدارة الجينوم والبنك الحيوي بالإنابة في دائرة الصحة في أبوظبي إن شراكتنا مع جيمابيو تعد خطوة حيوية ترسخ مكانة أبوظبي الرائدة عالمياً في تطوير العلاجات الجينية للأمراض النادرة بالاستفادة من إمكانات برنامج الجينوم الإماراتي.

وأضاف " نحن في دائرة الصحة ملتزمون برسم ملامح جديدة للابتكار والتشخيص المبكر والرعاية الشخصية من خلال تعزيز قدرات الإمارة على تطوير واختبار وتوسيع العلاجات المبتكرة، إذ نمضي بهذه الجهود نحو تطوير التطبيقات الواقعية لعلوم الحياة مع إحياء آمال المرضى والأسر الذين أرهقتهم الأمراض النادرة في المنطقة وخارجها".

وأوضح أن هذا التعاون سيوحد الرؤية المشتركة والتكنولوجيا المتاحة لتعزيز منظومة البحث والتطوير في العلاج الجيني في أبوظبي، والتي ستُشكّل مركزاً إقليمياً لأنشطة "جيمابيو" البحثية التطبيقية والسريرية، كما سيتم إنشاء مؤسسة رائدة في فئتها لتطوير العلاج الجيني والأبحاث في الإمارة، وذلك كمشروع مشترك بين “M42” و"جيمابيو" وبالإضافة إلى ذلك، سيتم تنسيق الوصول الإقليمي إلى الأدوية الجينية لـ"جيمابيو" من خلال مراكز الأبحاث والعلاج الجيني في أبوظبي.

وقال " بدعم من البنية التحتية المتطورة في إمارة أبوظبي، والسياسات الطموحة، و"مجمّع الصحة والطب واللياقة لحياة مستدامة"، تقدم أبوظبي إجراءات مبسطة للتراخيص والتسويق المشترك، إلى جانب برامج الاستثمار المشترك والإعفاء من الضرائب لشركات التقنيات الحيوية الناشئة وترسخ سبل الدعم هذه مكانة أبوظبي مركزا إقليميا رائدا للابتكار في علوم الحياة".

من جانبه قال الدكتور جيم ويلسون، المؤسس والرئيس والمدير التنفيذي لدى "جيمابيو".. إن هذه الشراكة الهامة ستقدم دوراً محورياً في توفير العلاجات المنقذة للحياة لمرضى الأمراضٍ النادرةٍ عالمياً.. والجهات المعنية في أبوظبي تعمل من أجل بناء منظومةٍ عالميةٍ للعلاج الجيني سيكون لها تأثير كبير على مستقبل علوم الحياة، حيث نتطلع سوياً إلى توظيف الابتكار العلمي لتحقيق الأهداف الطموحة القائمة على تسريع جهود التطوير في المجالات الأكثر إلحاحاً".

وقال ديميتريس مولافاسيليس، الرئيس التنفيذي لمجموعة M42.. إن هذه الشراكة ستسهم في رفد جهود أبوظبي من أجل فتح آفاق جديدة في مستقبل الصحة، فبفضل منظومتنا المتكاملة القائمة على الذكاء الاصطناعي والبيانات، والتقدم الذي أحرزته الإمارة في مجالات الطب الدقيق والوقاية والتنبؤ، فإن هذا التعاون سيوسع نطاق تأثير برنامج الجينوم الإماراتي ليشمل العلاجات الجينية التي تستهدف الأمراض النادرة، في الوقت الذي تُركّز M42 فيه على تطويرالرؤى الجينومية، ومكافحة الأمراض النادرة، وإنقاذ حياة الكثيرين، حيث ستُسرّع شراكتنا مع دائرة الصحة في أبوظبي وجيمابيو هذا الجهد، مما يضمن حصول أفراد المجتمع في دولة الإمارات وخارجها على العلاجات الجينية التي يحتاجونها لحياة أطول وأكثر صحة".

وأضاف أن هذه الشراكة الإستراتيجية ستعزز الخطوات الكبيرة التي قطعتها أبوظبي مؤخراً في مجال العلاجات الجينية للأمراض النادرة والطب الدقيق فقد وسّعت الإمارة قدراتها في علم الجينوم بشكل كبير من خلال برنامج الجينوم الإماراتي، الذي نجح بوضع التسلسل لأكثر من 800 عينة، بما أسس أحد أكثر قواعد البيانات الجينية تطوراً على مستوى العالم.

وقال " تواصل أبوظبي ترسيخ ريادتها في تقديم أحدث العلاجات الجينية، موسعة نطاق الوصول إلى علاجات يمكنها إنقاذ حياة المرضى ولم تكن متاحة سابقاً في المنطقة

ومن خلال الاستثمارالمستمر في البحث العلمي، والكوادر البشرية، والبنية التحتية، ترسّخ الإمارة مكانتها الرائدة إقليمياً في علوم الحياة والابتكارات الطبية".

وقال سعادة راشد سيف القبيسي، الرئيس التنفيذي للعمليات في مجموعة بيورهيلث إن هذا التعاون سيجسد الدور المتنامي لأبوظبي كمركز عالمي للابتكار في الرعاية الصحية، فمن خلال التعاون مع جيمابيو وباقي الشركاء الإستراتيجيين، نتطلع إلى توسيع نطاق الوصول إلى العلاجات الجينية المتقدمة، وتعزيز التزام إمارة أبوظبي بالمساهمة الفعّالة في الاستجابة لأكثر التحديات الصحية تعقيدًا في العالم ونعتز في بيورهيلث بمشاركتنا من خلال القدرات البحثية المتكاملة لدينا والتزامنا بالتميز السريري، بما يتماشى مع رؤية دائرة الصحة في أبوظبي لتحقيق نتائج علاجية تُعزز حياة المرضى في المنطقة وخارجها".

يُذكر أن وفداً برئاسة دائرة الصحة في أبوظبي قام بزيارة إستراتيجية إلى الولايات المتحدة الأمريكية خلال الفترة من 15 إلى 21 يونيو 2025 حيث ركزت الزيارة على تبادل الرؤى وتوقيع شراكات إستراتيجية تهدف إلى توظيف الأنظمة المتقدمة في كلا البلدين لتسريع وتيرة الابتكار وتحقيق نتائج ملموسة.

ومثل الوفد منظومة الابتكار في أبوظبي، وضم نخبة من الجهات من مختلف القطاعات، بما في ذلك مكتب أبوظبي للاستثمار، ومبادلة بايو، وM42، ومدينة مصدر، وكيزاد، وبيورهيلث، والاتحاد للشحن، وجامعة نيويورك أبوظبي، وجامعة خليفة، وجامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي وStart AD.