سلطان بن فلاح يقود غنتوت "أ" للفوز في المباراة الاستعراضية للبولو

أبوظبي في 5 يوليو/ وام/ فاز فريق غنتوت “ أ ” بقيادة الشيخ سلطان بن فلاح بن زايد آل نهيان، ويوسف بن دسمال، وعلي المري ومحمد النيادي، على فريق غنتوت "ب"، بنتيجة 6 – 4 في المباراة الاستعراضية الودية الثانية، مساء أمس على ملعب سلطان بن زايد بنادي غنتوت.

وأقيمت المباراة برعاية سمو الشيخ فلاح بن زايد آل نهيان رئيس نادي غنتوت لسباق الخيل والبولو، وحضور الشيخ زايد بن سيف بن زايد آل نهيان.

وضمت قائمة فريق غنتوت "ب"، طحنون العلوي، وزايد النيادي، ومحمد القبيسي وعبد الرحمن الشامسي.

وتم تنظيم المباراة بتوجيهات سمو رئيس النادي، في إطار الاهتمام بفرق القاعدة العمرية، وذلك ترجمة لأهداف مجلس الإدارة الجديد بمنح الجيل الصاعد فرصة المشاركة والاحتكاك وتأسيس قاعدة جديدة من اللاعبين الصاعدين.

وأعرب الشيخ زايد بن سيف بن زايد آل نهيان عن سعادته بالمشاركة الشبابية الواعدة في رياضة النبلاء بقيادة الشيخ سلطان بن فلاح بن زايد آل نهيان، ما يبشر بقاعدة عريضة للبولو الاماراتي في المستقبل القريب، متمنيا استمرار تواجد الشباب الصاعد الذي يمثل مستقبل اللعبة.