انطلاق النسخة الثانية من“صيف العين الرياضي” لتعزيز صحة المجتمع

العين في 5 يوليو/ وام / انطلقت اليوم فعاليات “صيف العين الرياضي” في نسخته الثانية، والتي تقام في مركز العين للمؤتمرات التابع لشركة أدنيك، وتستمر حتى 18 أغسطس المقبل، بهدف توفير تجربة رياضية وترفيهية متكاملة في بيئة داخلية مكيّفة خلال موسم الصيف.

وتقام الفعالية بالتعاون بين مجلس أبوظبي الرياضي ومجموعة أدنيك، في إطار جهود مشتركة لتعزيز نمط الحياة الصحي وتشجيع أفراد المجتمع على ممارسة الرياضة، من خلال توفير مرافق رياضية متنوعة تمتد على مساحة تزيد على 6500 متر مربع، وتضم 15 ملعباً ومنطقة لياقة بدنية تشمل 11 نوعاً من الرياضات، منها كرة القدم، وكرة السلة، والبادل، والتنس، والكريكيت السريع، والريشة الطائرة.

ويستقبل الحدث الزوار يومياً من الساعة 6 صباحاً وحتى الواحدة بعد منتصف الليل، ويوفر أنشطة رياضية مخصصة لمختلف الأعمار والاهتمامات، تتضمن بطولات ومسابقات مجتمعية، إلى جانب فرص للعب الحر.

وقال عارف حمد العواني، الأمين العام لمجلس أبوظبي الرياضي، إن الدورة الثانية من “صيف العين الرياضي” تعكس الحرص على ترسيخ أسلوب حياة نشط، وتوفير بيئة محفزة على ممارسة الرياضة، مشيراً إلى أهمية الفعالية في دعم صحة المجتمع وتنمية الأجيال القادمة، بما يعزز من مكانة أبوظبي كوجهة رياضية وصحية متميزة.

من جهته، أكد حميد مطر الظاهري، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمجموعة أدنيك، أن إطلاق النسخة الثانية من الفعالية يأتي في إطار الالتزام بدعم الصحة المجتمعية، من خلال توفير منصة رياضية وترفيهية متكاملة ومتاحة للجميع، بما ينسجم مع “عام المجتمع” والرؤية الوطنية الهادفة إلى تعزيز الشمولية والاستدامة في أنماط الحياة.

وتتضمن الفعالية برامج تدريبية وورش عمل متخصصة، يشرف عليها مدربون معتمدون، لرفع مستوى اللياقة البدنية وتطوير المهارات الرياضية، بالإضافة إلى توفير خدمات داعمة مثل مواقف السيارات على مدار الساعة، ومرافق الأغذية الصحية، وباقات مخصصة للمجموعات والشركات.

ويُتاح التسجيل المجاني للمشاركة في الفعاليات عبر الموقع الإلكتروني أو التطبيق الرسمي حتى 8 يوليو الجاري، وذلك خلال الأيام الثلاثة الأولى من انطلاق الحدث، فيما تتوفر لاحقاً باقات متعددة ليوم واحد أو ثلاثة أيام أو أسبوعياً لتناسب احتياجات الأفراد والعائلات.

وأكدت الجهات المنظمة أن الفعالية تحظى بدعم عدد من الشركاء ضمن جهود مجتمعية تهدف إلى تعزيز الوعي الرياضي وتحفيز الشباب على ممارسة النشاط البدني والمساهمة في بناء جيل صحي ونشيط.