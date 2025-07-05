باريس سان جيرمان يقصي بايرن ميونخ ويتأهل لنصف نهائي مونديال الأندية

أتلانتا في 5 يوليو/وام/تأهل فريق باريس سان جيرمان الفرنسي إلى نصف نهائي بطولة كأس العالم للأندية لكرة القدم، المقامة حالياً في الولايات المتحدة الأمريكية، بعد فوزه على بايرن ميونخ الألماني بنتيجة 2-0، في مباراة الدور ربع النهائي التي جمعتهما اليوم على ملعب "مرسيدس بنز" بمدينة أتلانتا.

افتتح ديسير دو التسجيل للفريق الفرنسي في الدقيقة 78، قبل أن يتعرض الفريق لحالتي طرد متتاليتين، حيث غادر ليان باتشو الملعب في الدقيقة 82، وتبعه لوكاس هيرنانديز في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع.

ورغم النقص العددي، عزز باريس سان جيرمان تقدمه بالهدف الثاني عبر عثمان ديمبلي في الدقيقة 90+6، ليحسم تأهله إلى الدور المقبل.

وسيلتقي باريس سان جيرمان في نصف النهائي مع الفائز من مباراة ريال مدريد الإسباني وبوروسيا دورتموند الألماني.