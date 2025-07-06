26 شهيدا في غزة .. و"الأغذية العالمي" يحذر من تفاقم المجاعة

غزة في 6 يوليو / وام / استشهد 26 فلسطينيا على الأقل، بينهم أطفال، وأصيب العشرات منذ فجر اليوم الأحد، في سلسلة غارات جوية إسرائيلية استهدفت منازل وخياماً للنازحين في مناطق متفرقة بقطاع غزة.

وتأتي هذه الحصيلة في وقت حذر فيه برنامج الأغذية العالمي من تفاقم كارثي للأزمة الإنسانية، مطالبا بوقف فوري لإطلاق النار وفتح ممرات آمنة لإغاثة السكان.

واستهدفت الطائرات الاسرائيلية منزلاً يؤوي نازحين في حي الشيخ رضوان شمال مدينة غزة، مما أدى لاستشهاد 10 فلسطينيين، بينما استشهد 7 آخرون في قصف طال منزلاً في حي التفاح وخياماً للنازحين في مواصي خان يونس.

بالتزامن مع ذلك، شدد برنامج الأغذية العالمي على أن الوضع الأمني المتدهور يعيق إيصال المساعدات المنقذة للحياة، وجدد تحذيره من أن واحداً من كل ثلاثة أشخاص في غزة محروم من الحصول على الطعام لأيام متتالية.

وطالب البرنامج الأممي بوقف دائم لإطلاق النار، وفتح المزيد من الطرق الآمنة، وضمان عدم وجود مسلحين قرب مسارات توزيع المساعدات.

وتواصل إسرائيل حربها على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر 2023، والتي خلفت أكثر من 193 ألف شهيد وجريح، معظمهم من الأطفال والنساء، بالإضافة إلى دمار هائل ومجاعة تفتك بحياة السكان.