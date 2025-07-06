دبا الحصن تطلق مبادرة متطورة لقياس جودة الهواء

الشارقة في 6 يوليو / وام / أطلقت بلدية دبا الحصن، بالتعاون مع بلدية الشارقة، مبادرة بيئية لقياس جودة الهواء الخارجي في مختلف المناطق السكنية والزراعية والصناعية بالمدينة.

وتأتي هذه الخطوة، التي تتم عبر مركبة قياس جودة الهواء المتنقلة، تماشياً مع رؤية البلدية وجهودها لتعزيز منظومة الصحة العامة والبيئة المستدامة في دبا الحصن.

وتندرج المبادرة في إطار توجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، وضمن رؤية بلدية دبا الحصن في جعل المدينة رائدة صحياً وبيئياً، والمشاركة الفاعلة في برنامج "الشارقة إمارة صحية".

وتركز البلدية من خلال هذه الجهود على تحقيق معايير مهمة تشمل جودة المياه، وكفاءة شبكات الصرف الصحي، وسلامة الغذاء، والحد من تلوث الهواء، مما يدعم مكانة المدينة كبيئة صحية ومستدامة.

وأكد طالب عبدالله اليحيائي، مدير بلدية دبا الحصن، أن البلدية حريصة على تعزيز جودة الحياة وتوفير بيئة صحية سليمة للمجتمع، مشيرا إلى أن الهدف من إطلاق مثل هذه المبادرات البيئية هو مراقبة جودة الهواء بشكل دقيق ومستمر، وتقديم نتائج تسهم في اتخاذ القرارات المناسبة ورصد أي متغيرات والعمل على معالجتها، ضمن رؤية البلدية المستمرة لتحسين وتطوير خدماتها لسكان وزوار المدينة.

وأوضح أن نتائج القياسات، التي تأتي ضمن خطط البلدية لمتابعة المؤشرات البيئية بانتظام، ستسهم في تحسين الخطط الزراعية والتجميلية وضمان توافقها مع أعلى المعايير، كما ستُستخدم البيانات لتعزيز الوعي البيئي لدى أفراد المجتمع ومساعدة الجهات المختصة في اتخاذ قرارات فاعلة بشأن التخطيط البيئي، مثل تحديد مواقع زراعة الأشجار المناسبة وتطوير البنية التحتية للمناطق ذات التلوث المرتفع.

وأشار اليحيائي إلى أنه سيتم متابعة التغيرات البيئية على مدار العام وربطها بالمؤشرات الصحية بالتعاون مع الجهات المختصة في إمارة الشارقة، بما يعزز من سلامة وجودة الحياة في مدينة دبا الحصن.