شرطة الشارقة تسجل 99.7% في الشعور بالأمان في الإمارة

الشارقة في 6 يوليو / وام / سجلت شرطة الشارقة ارتفاعا في نسبة الشعور بالأمان خلال 2024 ليصل إلى 99.7% كما بلغت ثقة المجتمع في شرطة الشارقة وقدرتها على حفظ الأمن والاستقرار 97% ونسبة الشعور بالأمان خلال النهار 99.7% ونسبة الشعور بالأمان عند التواجد في المنزل ليلاً 99.3% ونسبة الشعور بالأمان عند التواجد في الأماكن العامة ليلاً 99.3% ونسبة الشعور بالأمان عند التجوال وحيداً خارج المنزل ليلاً 98.6% ونسبة الشعور بالأمان على الطريق (أثناء قيادةالمركبة أو استخدام إحدى وسائل النقل العام) 98.9% كما بلغت نسبة الثقة في مراكز الشرطة 96.7% .

وأشاد سعادة اللواء عبدالله مبارك بن عامر القائد العام لشرطة الشارقة بما حققته الإمارة من إنجاز في ارتفاع نسبة الشعور بالأمان خلال عام 2024 مؤكداً أن هذا الإنجاز يعكس بصورة مباشرة الرؤية الثاقبة والتوجيهات الحكيمة لصاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة والتي شكّلت رعايته المتواصلة دعامة أساسية في ترسيخ الأمن وتعزيز جاهزية المنظومة الشرطية وتطورها المستدام بما ينسجم مع تطلعات دولة الإمارات العربية المتحدة نحو مجتمع آمن ينعم بالاستقرار وجودة الحياة.

وأوضح سعادته بأن المتابعة الدؤوبة من سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي العهد نائب حاكم الشارقة والاهتمام المتواصل من سمو الشيخ عبدالله بن سالم القاسمي نائب حاكم الشارقة وسمو الشيخ سلطان بن أحمد القاسمي نائب حاكم الشارقة كان له أثر كبير في دعم مسيرة التطوير وتمكين القيادة العامة من تحقيق أهدافها الأمنية والمجتمعية ورفع كفاءة الأداء الشرطي ضمن إطار استراتيجي يرتكز على الجودة والتكامل المؤسسي وتعزيز الشراكة المجتمعية.

كما أعرب سعادته عن تقديره للمجلس التنفيذي والمجلس الاستشاري لإمارة الشارقة على ما قدّماه من دعم متواصل لشرطة الشارقة أسهم في تحقيق هذه المؤشرات النوعية كما ثمن الدور الحيوي لدائرة الإحصاء والتنمية المجتمعية بصفتها شريكاً استراتيجياً ولما قامت به من قياس علمي دقيق لآراء المجتمع وإبراز المؤشرات الأمنية بمهنية وموضوعية عالية.

وأكد القائد العام أن ما تحقق يُمثّل أيضًا ثمرة عمل مؤسسي متكامل يستند إلى رؤية طموحة تقودها كوادر شرطية كفؤة تبذل جهوداً متواصلة على مدار الساعة لتحقيق أمن المجتمع مشيراً إلى أن هذه الجهود تتكامل مع وعي أفراد المجتمع الذين أسهم تعاونهم المستمر والتزامهم بالقوانين واللوائح في ترسيخ الأمن وتعزيز جاهزية شرطة الشارقة لتحقيق رؤيتها في بناء مجتمع آمن ينعم بجودة الحياة في ظل توجيهات القيادة الرشيدة.

من جانبه أوضح سعادة العميد عمر أحمد بوالزود المدير العام للإدارة العامة للأمن الجنائي والمنافذ بأن جميع المؤشرات الأمنية تعكس فعالية المنظومة الشرطية في إمارة الشارقة ومدى جاهزيتها في التعامل مع مختلف التحديات لافتا إلى أن المؤشرات في الشعور بالأمان وثقة المجتمع ما هي إلا نتيجة مباشرة لهذا النهج الوقائي المتقدم الذي يضع أمن الإنسان وسلامته في مقدمة الأولويات.

وأكد أن مؤشرات جودة الحياة الأمنية المرتفعة تشكل حجر الأساس في بناء جودة حياة متكاملة مستدامة وهذه المؤشرات لا تعني انخفاض معدلات الجريمة أو ارتفاع الشعور بالأمان فقط بل تعكس مستوى الثقة المتنامية بين المواطن والشرطة وهو الأمر الذي نسعى ونأمل في استدامته.