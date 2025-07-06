"طرق دبي" توقع مذكرة تفاهم مع (بوني. إيه آي) لبدء التجارب التشغيلية لـمركبات ذاتية القيادة

دبي في 6 يوليو / وام / وقعت هيئة الطرق والمواصلات مذكرة تفاهم مع شركة (بوني. إيه آي) "Pony.ai"، المتخصصة في تقنيات القيادة الذاتية، لبدء التجارب التشغيلية لمركبات ذاتية القيادة، التي ستدخل حيّز التنفيذ في وقت لاحق من هذا العام، تمهيداً لإطلاق خدمة تجارية بالكامل دون سائق عام 2026.

وكشفت شركة بوني إيه آي (Pony.ai) مؤخراً عن الجيل السابع من المركبات ذاتية القيادة الخاصة بها، والتي تم تطويرها بالاشتراك مع شركات سيارات مثل تويوتا، وجي إيه سي (GAC)، وبايك (BAIC)، وتتميز مركباتها باعتمادها على خوارزميات الذكاء الاصطناعي المتطورة، ومجموعة متطورة من المستشعرات بما في ذلك تقنيات قياس المسافات عن بُعد (ليدار) والرادارات والكاميرات، لضمان دقة الملاحة والسلامة عبر مختلف ظروف الطرق والأحوال الجوية، كما ترتبط (بوني) بشراكات مع شركات أخرى مثل تينسنت وعلي بابا لدمج خدمات التنقل عبر الروبوتاكسي في تطبيقات مثل ويشات ((WeChat و علي باي (Alipay).

وشهد معالي مطر الطاير المدير العام ورئيس مجلس المديرين في هيئة الطرق والمواصلات، والدكتور ليو وانغ، العضو المؤسس والمدير المالي لشركة (بوني إيه آي) مراسم توقيع مذكرة التفاهم بين الهيئة و(بوني)، التي وقعها عن الهيئة السيد أحمد هاشم بهروزيان المدير التنفيذي لمؤسسة المواصلات العامة، وعن شركة (بوني) السيدة آن شي، نائب الرئيس للاستراتيجية وتطوير الأعمال، بحضور عدد من المسؤولين من الهيئة والشركة.

وأعرب معالي مطر الطاير عن سعادته بتوقيع مذكرة التفاهم مع شركة (بوني)، المتخصصة في تقنيات القيادة الذاتية، لدعم جهود إمارة دبي في تبني حلول التنقل ذاتي القيادة، وتعزيز ريادتها العالمية في مجالات التنقل المستقبلي، معرباً عن تقديره لاختيار الشركة مدينة دبي لتكون المنصة العالمية لتوسيع عملياتها خارج الصين.

وأضاف معاليه "إن توسُّع الهيئة في شراكاتها مع الشركات العالمية المتخصصة في توفير حلول التنقل ذاتي القيادة، يعد خطوة مهمة نحو تحقيق استراتيجية دبي للتنقل الذكي ذاتي القيادة، الرامية لتحويل 25% من إجمالي رحلات التنقل في دبي إلى رحلات ذاتية القيادة من خلال وسائل المواصلات المختلفة بحلول عام 2030، ويؤكد التزام الهيئة بالعمل مع قادة التكنولوجيا حول العالم، لدعم الجهود الرامية لتعزيز مستقبل التنقل الذكي والمستدام".

وقال : يساهم تشغيل مركبات الأجرة ذاتية القيادة في تحقيق التكامل بين أنظمة النقل والمواصلات من خلال تسهيل تنقل ركاب وسائل النقل الجماعي، إضافة إلى تسهيل وصولهم إلى وجهاتهم النهائية بما يتوافق مع الاستراتيجية التخصصية للميل الأول والأخير من وإلى أقرب وسيلة نقل جماعي، مشيراً إلى أن تشغيل مركبات الأجرة ذاتية القيادة، يسهم في تحسين جودة الحياة لسكان وزوار إمارة دبي، ورفع مستوى السلامة المرورية، وتسهيل حركة تنقل السكان والزوار في الإمارة .

وأكد معالي المدير العام ورئيس مجلس المديرين في الهيئة أن التنقل ذاتي القيادة أصبح أمراً واقعاً، والشركات العالمية تُسرع الخطى لتطوير التكنولوجيا والبرمجيات المتعلقة بعمل المركبات ذاتية القيادة، بينما تعمل الحكومات ممثلة في الهيئات المعنية بترخيص تشغيل المركبات ذاتية القيادة، على تطوير البنية التحتية التي تحتاج إليها المركبات ذاتية القيادة، ووضع التشريعات والقوانين المنظمة لتشغيلها.

من جانبه قال الدكتور ليو وانغ، العضو المؤسس والمدير المالي لشركة (بوني إيه آي): "التعاون مع هيئة الطرق والمواصلات في دبي يُجسّد التزامنا بنشر تقنيات القيادة الذاتية من المستوى الرابع في الأسواق العالمية الاستراتيجية، ومن خلال مواءمة قدراتنا التكنولوجية مع الرؤية القيادية للهيئة، نضع معايير أساسية لأنظمة النقل الذكية في جميع أنحاء منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا".