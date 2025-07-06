الجودو يعتمد مشاركة 5 لاعبين في بطولة منغوليا

أبوظبي في 6 يوليو/ وام/ أعلن اتحاد الإمارات للجودو اعتماد مشاركة 5 لاعبين في بطولة "أولان باتور جراند سلام" 2025، والتي ينظمها الاتحاد الدولي خلال الفترة من 25 إلى 27 يوليو الجاري، في منغوليا.

ووقع اختيار الجهاز الفني لمنتخبنا الوطني على كل من سيميو كونستا " وزن تحت 60 كجم"، وناجي يزبيك وكريم عبد اللطيف "وزن تحت 73 كجم"، وعمر جاد "وزن تحت 81 كجم"، وسليمان إبراهيم" وزن تحت 90 كجم".

من جانب آخر بدأ منتخب الجودو أمس مرحلة استعداداته للبطولة بمعسكر مغلق في جورجيا، استكمالاً لبرنامج الإعداد السابق في أبوظبي، بإشراف المدرب فيكتور سيكتروف والطاقم المساعد، بعد اختتام مشاركته في بطولة العالم بالمجر مؤخراً، وسيغادر الى منغوليا يوم 22 الجاري للمشاركة في البطولة.