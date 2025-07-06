مصرف أبوظبي الإسلامي: شراكة جديدة مع رابطة المحترفين لتعزيز المسؤولية المجتمعية

أبوظبي في 6 يوليو/ وام/ أكد محمد الحمادي رئيس إدارة الخدمات المميزة في مصرف أبوظبي الإسلامي، أن الهدف من استدامة الشراكة مع رابطة المحترفين الإماراتية، برعاية كأس مصرف أبوظبي الإسلامي لكرة القدم منذ عام 2022، هو دعم كرة القدم الإماراتية، وتعزيز دور الرياضة في المسؤولية المجتمعية كأولوية مهمة، وتطوير الخبرات والمهارات، ورفع مستوى التنافسية والروح الرياضية.

وأوضح في تصريح اليوم بمناسبة إعلان استمرار الشراكة مع رابطة المحترفين الإماراتية للموسم القادم، أن استراتيجية المصرف لا تقتصر على كرة القدم فقط، وإنما تمتد إلى رياضات أخرى مثل بطولة سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، للجوجيتسو، بما يسهم في اكتشاف مهارات متطورة في كافة الرياضات، وصقلها، وإبراز إمكانات الرياضيين، لتمثيل الدولة بصورة مميزة في المحافل الخارجية.

وأشار الحمادي إلى أهمية دعم الفئات السنية في الألعاب الرياضية المختلفة، والارتقاء بمهاراتهم وقدراتهم، ورفع مستوياتهم التنافسية لأنهم يمثلون مستقبل تطور الرياضة الإماراتية.