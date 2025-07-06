المكتب الإقليمي للإيسيسكو  يدعو إلى دعم الإبداع والبيئة المعرفية

الشارقة في 6 يوليو / وام / أكّد المكتب الإقليمي لمنظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة "الإيسيسكو" و مقره الشارقة أن دعم الإبداع والابتكار والاهتمام بالبيئة وتكامل الجهود التربوية والمعرفية يُعدّ من أهم الأولويات الاستراتيجية التي تسهم في بناء جيل متمكن واعٍ ومتصالح مع مجتمعه وبيئته.

وأوضح مكتب الإيسيسكو الإقليمي بمناسبة بدء إجازات الطلبة الصيفية انه يضع في صلب توجهاته تمكين الأطفال واليافعين من خلال مبادرات نوعية تدمج العلوم بالثقافة وتفتح آفاق التفكير النقدي والإبداعي وتدعو إلى التعامل الواعي مع قضايا البيئة من منطلق المسؤولية المجتمعية والهوية الحضارية التي لطالما ارتبطت في ثقافتنا الإسلامية بالتوازن مع الطبيعة.

وقال سعادة سالم عمر سالم مدير المكتب الإقليمي لـ "الإيسيسكو" في الشارقة إن تمكين الأجيال الجديدة من أدوات المعرفة وربطهم بثقافتهم وواقعهم البيئي والاجتماعي يمثل ركيزة أساسية في رؤية المنظمة مشيرًا إلى أن المرحلة الحالية خاصة خلال الإجازات الصيفية تشكل فرصة ثمينة لتعزيز المهارات والوعي من خلال برامج تجمع بين التعليم والترفيه والتفاعل المجتمعي.

وأضاف أن البرامج التي يُنفذها المكتب الإقليمي في الشارقة بالتعاون مع مختلف المؤسسات التربوية والثقافية والعلمية تُعنى بتقديم محتوى معرفي محفّز يربط النشء بقيمهم الأصيلة ويؤهلهم لفهم تحديات العصر لافتًا إلى أن دعم الإبداع في مجالات مثل الرسم والابتكار العلمي ومشاريع الاستدامة لم يعد ترفًا بل ضرورة تنموية.

وأكد أن المكتب الإقليمي للمنظمة في الشارقة سيواصل جهوده الحثيثة لدعم الأنشطة الثقافية والعلمية والإبداعية التي تستهدف الأطفال واليافعين بالتعاون مع المؤسسات التعليمية والمجتمعية وذلك بما ينسجم مع رؤية المنظمة الأم وتوجهات إمارة الشارقة التي أرست نموذجًا رائدًا في احتضان الطفل وحماية البيئة وتمكين الإنسان من خلال العلم والمعرفة.