شرطة أبوظبي و"دائرة الثقافة والسياحة" تنفذان جلسة حوارية لمجندي الخدمة الوطنية

أبوظبي في 6 يوليو / وام / نظمت إدارة التأهيل الشرطي التابع لأكاديمية سيف بن زايد للعلوم الشرطية والأمنية في شرطة أبوظبي جلسة حوارية بعنوان (المعتقد الشعبي بين الحقيقة والخيال) عززت من خلالها قيم الولاء والانتماء للوطن لدى مجندي الخدمة الوطنية رقم 22 بالتعاون مع دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي ممثلة بمكتبة زايد المركزية وذلك ضمن الشراكات الاستراتيجية مع المؤسسات الثقافية وهيئات المجتمع.

حضر الجلسة العميد حسين علي الجنيبي مدير إدارة التأهيل الشرطي والعقيد الدكتور علي خميس اليماحي نائب مدير إدارة التأهيل الشرطي وعدد من الضباط وعناصر الشرطة وممثلين عن مكتبة زايد المركزية وذلك بمشاركة نخبة من الباحثين في التراث الشعبي والثقافة الإماراتية.

وتناولت الدكتورة عائشة بالخير مستشارة البحوث في الأرشيف والمكتبة الوطنية محورا حول المعتقدات الشعبية وأنواعها وجذور هذه المعتقدات في الثقافة الإماراتية وتطرقت إلى مفاهيم هذه المعتقدات ودور الأجيال الحالية في المحافظة عليها.

وتحدثت موزة محمد النعيمي رئيس وحدة البحوث بإدارة التراث المعنوي في دائرة الثقافة والسياحة عن أثر التعليم ووسائل التواصل الحديثة في انتشار أو تراجع المعتقد ووجود المعتقدات في الأدب والشعر والأمثال الشعبية والأغاني والأماكن والمسلسلات التلفزيونية وأمثلة من الواقع المحلي والعالمي .

واستعرضت الكاتبة والإعلامية شيخة الجابري العلاقة بين الموروث الشعبي والبيئة ووظيفة المعتقد في المجتمع مؤكدة اهتمام دولة الإمارات العربية المتحدة بالحفاظ على التراث بشقيه المادي واللامادي من خلال جمعه وحفظه وتدوينه وتعزيز الهوية والوطنية مشيرة إلى دور الأباء والأجداد في تبني عادات وتقاليد وطقوس وأعراف رسمت الطريق لهم لتأسيس مجتمعات تقوم على منظومة من القيم كالمحبة والتسامح والتواصل وصولاً إلى تلاحم مجتمعي ضمن بيت متوحد نفخر بالإنتماء اليه.

وشهدت الجلسة الحوارية مشاركة متميزة من الباحث في مجال التراث الحظ مصبح الكويتي حيث قدم معلومات قيمة وأمثال شعبية حول المعتقدات الشعبية الإماراتية .

وأكد المشاركون في الجلسة على أهمية الدور الكبير الذي تقوم به الخدمة الوطنية حيث تعد فرصة حقيقة لتعزيز مفهوم التلاحم الوطني و تجديد الولاء والإنتماء للوطن و الاعتزاز بالهوية الوطنية.

وأشادوا بجهود شرطة ابوظبي في المجالات الثقافية والاجتماعية ودعم المبادرات التي تخدم المجتمع وحثوا المجندين على التمسك بالعادات والتقاليد والموروث الشعبي والتراث والاطلاع على تاريخ وحضارة دولة الإمارات والمحافظة على تراثها الأصيل.

وفي ختام الجلسة كرم العميد حسين علي الجنيبي مدير إدارة التأهيل الشرطي الباحثين على مشاركتهم المتميزة في الجلسة الحوارية.