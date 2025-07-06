15 شوطاً في مهرجان العين للهجن.. و”نيران” و”مياس” يخطفان الأضواء

العين في 6 يوليو / وام / تواصلت صباح اليوم فعاليات مهرجان العين لسباقات الهجن، بإقامة 15 شوطاً لمسافة 3 كيلومترات على ميدان الروضة بمنطقة العين، وسط مشاركة مميزة لملاك الهجن من مختلف إمارات الدولة.

واستهلت “نيران” لعبدالله محمد بن عتيق شامس العامري المنافسات، بتحقيق ناموس الشوط الأول لفئة الحقايق الأبكار بزمن بلغ 4:24:69 دقيقة، فيما سجل “مياس” لمحمد عتيق بن شامس العامري أفضل توقيت في المهرجان حتى الآن، بعد فوزه بالشوط الثاني للحقايق الجعدان بزمن قدره 4:23:07 دقيقة.

وحصدت “أرباح” لعبدالله غصاب راعي الطيرة العامري، ناموس الشوط الثالث للأبكار بزمن 4:29:23 دقيقة، بينما نال “مكرم” لناصر عبدالله سعيد بن فارس الدرعي، ناموس الشوط الرابع للجعدان بزمن 4:28:93 دقيقة.

وفي الشوط الخامس، تألقت “هقوة” لعلي ناصر جابر الغفراني المري بزمن 4:28:02 دقيقة، تلتها “مكاسب” للحمد سعيد آل سالمين المنصوري التي نالت ناموس الشوط السادس بزمن بلغ 4:33:56 دقيقة.

وشهدت الأشواط من السابع وحتى الخامس عشر منافسات قوية، حيث توج “جلاد” لمبارك الصغير بن حمود المالكي، و”ود” لسهيل صقر بن محمد الصمباري العامري، و”وفاء” لعلي ناصر بن جابر الغفراني المري، و”مترو” لسعيد الصغير بن هذلول الوهيبي، و”وشواهين” لمحمد راشد بن عصيان المنصوري، و”قرار” لسهيل عبيد عبدالله بن يميع السبوسي، و”شاهين” لعبدالله ناصر بن مرزوق الدرعي، و”مرموقة” ليوسف علي بن سالم المغيري، و”شرط” لسهيل عبيد عبدالله السبوسي، بنواميس الأشواط تباعاً.

وتتواصل منافسات مهرجان العين لسباقات الهجن وسط أجواء تراثية ورياضية حافلة بالحماس والإثارة، في إطار دعم رياضة الآباء والأجداد وتعزيز حضورها في المجتمع الإماراتي.