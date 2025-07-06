"أراضي دبي" توقع اتفاقيّة مع "كريبتو.كوم" لتطوير آليات تدعم تداول العقارات رقمياً

دبي في 6 يوليو / وام / وقّعت دائرة الأراضي والأملاك في دبي مذكرة تعاون مع شركة "كريبتو.كوم"، بهدف تطوير بيئة استثمار رقمية للأصول العقارية الافتراضية، واستكشاف استخدامات تقنيات البلوكشين والعملات الرقمية في القطاع، في خطوة تنسجم مع توجهات حكومة دبي نحو تسريع التحول الرقمي وتعزيز مكانة الإمارة كمركز عالمي للابتكار التكنولوجي والاستثمار العقاري الذكي،

ويأتي توقيع المذكرة في وقت أعلنت فيه حكومة دبي عن توجهها لإتاحة سداد الرسوم الحكومية بالعملات الرقمية المشفّرة، ما يشكل مرحلة جديدة من التكامل بين القطاعين الحكومي والتقني، ويعزز ريادة الإمارة في تبنّي الابتكار في الخدمات الحكومية.

كما تنسجم المذكرة مع استراتيجية دبي للقطاع العقاري 2033، التي تسعى إلى تطوير منظومة عقارية مستدامة وذكية، قائمة على المعرفة والتكنولوجيا الحديثة، بما يعزز من قدرة دبي على جذب الاستثمارات النوعية للوصول إلى تريليون درهم بحلول 2033.

وقّع المذكرة سعادة عمر حمد بوشهاب، المدير العام لدائرة الأراضي والأملاك في دبي، ومحمد عبد اللطيف الحكيم، المخول بالتوقيع عن شركة "كريبتو.كوم"، وذلك بحضور عدد من المسؤولين والمديرين التنفيذيين من كلا الجانبين.

ويهدف هذا التعاون إلى تطوير آليات تدعم تداول العقارات رقمياً من خلال توظيف تقنيات البلوكشين والأصول الافتراضية، واستكشاف فرص استخدام العملات الرقمية المشفرة في المعاملات العقارية بما يسهم في تعزيز السيولة ويواكب التوجهات الحديثة في الاستثمار الذكي. كما يهدف إلى بناء بيئة رقمية متكاملة تتيح تداول الأصول العقارية والتحقق من المستثمرين وتنفيذ عمليات الحفظ والتسوية الرقمية ضمن إطار آمن ومتطور.

وتسعى الشراكة أيضاً إلى المساهمة في تعزيز مكانة سوق دبي المالي العقاري كوجهة أولى للاستثمار العقاري الرقمي من خلال تطوير أدوات استثمارية جديدة ترتكز على الابتكار، بما يتماشى مع تطلعات المستثمرين العالميين، ويواكب تطور السوق العقارية في الإمارة.

ويعكس هذا التعاون حرص الدائرة على مواكبة الرؤية الاستراتيجية للقيادة الرشيدة في جعل دبي المدينة الأفضل عالمياً للعيش والعمل والاستثمار، إلى جانب دعم مستهدفات أجندة دبي الاقتصاديّة D33، التي ترتكز على توفير مناخ استثماري مثالي يعزّز متانة اقتصاد دبي بأساليب مبتكرة تساهم في تحقيق النموّ المستدام.

وبموجب هذا التعاون ستدرس دائرة الأراضي والأملاك في دبي إمكانية توظيف المنصات والحلول التقنية التي تقترحها "كريبتو.كوم" في مجالات ترميز العقارات وتداول الأصول الرقمية، مع تقديم الدعم الإداري واللوجستي اللازم لتيسير تنفيذ المشاريع المشتركة، وتقييم المقترحات بناء على الأطر التنظيمية المعتمدة لدى الدائرة. كما تلتزم الدائرة بتوفير جميع المتطلبات القانونية والتشريعية ذات الصلة بما يضمن توافق المشاريع مع أنظمة إمارة دبي.

فيما ستعمل "كريبتو.كوم" على اقتراح الحلول التقنية المناسبة لتوظيف العملات الرقمية في القطاع العقاري، وتقديم الدعم الفني والاستشارات التقنية اللازمة، إلى جانب أدوات تحليلية وتقارير تسهم في دعم اتخاذ القرار بشأن المشاريع الرقمية.

كما ستوفر الشركة، عند الاتفاق على تنفيذ أي من المشاريع المقترحة، جميع المستندات الفنية والقانونية والحصول على الموافقات اللازمة من الجهات المختصة بما ينسجم مع التشريعات المعمول بها في الإمارة.

ويمثل توقيع هذه المذكرة محطة استراتيجية جديدة ضمن جهود دائرة الأراضي والأملاك في دبي لتعزيز الابتكار في القطاع العقاري، وتوفير بيئة متكاملة تدعم تطوير سوق رقمي متقدّم، يفتح آفاقاً استثمارية جديدة، ويرسّخ مكانة دبي في طليعة المدن العالمية في تبنّي أحدث الحلول العقارية الرقمية.