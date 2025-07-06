تنسيق مشترك بين جهات حكومية في الشارقة لتعزيز التكامل الإداري والمالي

الشارقة في 6 يوليو / وام / عقدت دائرة الموارد البشرية بحكومة الشارقة في إطار تعزيز التعاون والتكامل المؤسسي بين الجهات الحكومية، اجتماعًا تنسيقيًا مشتركًا مع دائرة المالية المركزية، والدائرة القانونية لحكومة الشارقة، ودائرة القضاء، لبحث عدد من الموضوعات ذات الصلة بالمجالات الإدارية والمالية وتبادل الخبرات.

حضر الاجتماع سعادة عبدالله إبراهيم الزعابي، عضو المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة رئيس دائرة الموارد البشرية، وسعادة القاضي الدكتور محمد عبيد الكعبي، رئيس دائرة القضاء، وسعادة المستشار الدكتور منصور بن محمد بن نصار، رئيس الدائرة القانونية لحكومة الشارقة، وسعادة وليد الصايغ، مدير عام دائرة المالية المركزية، إلى جانب عدد من المسؤولين.

وجرى خلال الاجتماع استعراض سبل تعزيز التنسيق وتطوير آليات العمل المشترك بين الدوائر، بما يسهم في تحسين الكفاءة المؤسسية والارتقاء بمستوى الخدمات الحكومية، إلى جانب مواءمة الإجراءات والعمليات التنظيمية مع السياسات والتشريعات المعتمدة في إمارة الشارقة.

ويأتي هذا الاجتماع في سياق دعم توجهات حكومة الشارقة نحو تطوير الأداء المؤسسي وتكامل الأدوار بين مختلف الجهات الحكومية، بما يعزز مسيرة التنمية الشاملة في الإمارة.