إجلاء الآلاف من منازلهم في تايوان إثر اجتياح إعصار "داناس"

تايبيه في 6 يوليو/وام/ أُجلِي نحو 3 آلاف شخص من منازلهم في تايوان اليوم "الأحد"، بعدما أدّى الإعصار (داناس) إلى هطول أمطار غزيرة على الجزيرة تسبّبت في حدوث فيضانات وانزلاقات تربة.

وتوقعت الإدارة المركزية للأرصاد الجوية في تحذير لها، أن يتجه إعصار داناس المصحوب برياح تبلغ سرعتها القصوى 137 كيلومترا في الساعة، شمالا على طول ساحل تايوان الغربي وذلك خلال الليل.

من جانبها، ذكرت الوكالة الوطنية لمكافحة الحرائق أنّ 28 شخصا على الأقل تلقّوا العلاج من إصابات طفيفة.

وكشفت "هيئة الأرصاد الجوية"، إنّ إعصار داناس تسبّب في هطول أكثر من 500 مليمتر من الأمطار على جنوب تايوان خلال نهاية الأسبوع محذرة من هطول أمطار غزيرة على بقية أنحاء الجزيرة مع تحرّك الإعصار شمالا

..وأضافت أنه اعتبارا "من الليلة وحتى صباح الغد سنشهد أقوى تأثيرات للرياح والأمطار".

وأشارت الوكالة الوطنية للإغاثة إلى أنّ غالبية الأشخاص الذين تمّ إجلاؤهم كانوا في مناطق جبلية في محيط مدينة كاوهسيونغ الساحلية الجنوبية.

-خلا-