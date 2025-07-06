البيلاروسية سابالينكا تتأهل إلى ربع نهائي بطولة ويمبلدون للتنس

لندن في 6 يوليو/وام/ واصلت البيلاروسية أرينا سابالينكا، المصنفة الأولى عالمياً، تألقها في بطولات الجراند سلام، بتأهلها إلى ربع نهائي بطولة ويمبلدون المفتوحة للتنس دون خسارة أي مجموعة، عقب فوزها على البلجيكية إليز ميرتنز المصنفة 24، بمجموعتين دون رد بنتيجة (6-4) و(7-6) مساء اليوم.

تنتظر سابالينكا في الدور المقبل مواجهة الألمانية لورا سيجموند، التي تأهلت إلى ربع النهائي بعد تغلبها على الأرجنتينية سولانا سيرا، بمجموعتين نظيفتين (6-3) و(6-2) خلال ساعة و19 دقيقة.

وفي منافسات السيدات أيضاً، نجحت الروسية أنستازيا بافليوشينكوفا في بلوغ الدور ذاته بعد فوزها على البريطانية سوناي كارتال بنتيجة (7-6) و(6-4).

وعلى صعيد منافسات فردي الرجال، تأهل الأمريكي تايلور فريتز إلى ربع النهائي إثر انسحاب منافسه الأسترالي جوردان تومبسون بسبب الإصابة، وكان فريتز متقدماً بنتيجة (6-1) و(3-0) قبل توقف المباراة.

ويواجه فريتز في الدور المقبل الروسي كارين خاشانوف، المصنف 17، الذي تغلب بثلاث مجموعات دون مقابل على البولندي كاميل ماشيرزاك بنتيجة (6-4) و(6-2) و(6-3) في مباراة استغرقت ساعة و47 دقيقة.