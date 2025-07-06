الإمارات تتضامن مع الولايات المتحدة وتعزّي في ضحايا الفيضانات

أبوظبي في 6 يوليو/وام/ أعربت دولة الإمارات عن خالص تعازيها وتضامنها مع الولايات المتحدة الأمريكية في ضحايا الفيضانات المدمرة التي شهدتها ولاية تكساس، وأسفرت عن مقتل عشرات الأشخاص، وفقدان آخرين، ووقوع أضرار جسيمة.

وأعربت وزارة الخارجية، في بيان لها، عن خالص تعازيها ومواساتها لأهالي الضحايا ولحكومة الولايات المتحدة ولشعبها الصديق.