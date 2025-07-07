خالد بن محمد بن زايد يلتقي الرئيس التنفيذي للشركة البرازيلية لصناعة الطيران "إمبراير "

ريو دي جانيرو في 7 يوليو /وام/ التقى سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، فرانسيسكو غوميز نيتو، الرئيس التنفيذي للشركة البرازيلية لصناعة الطيران "إمبراير"، وذلك على هامش زيارة سموّه إلى جمهورية البرازيل الاتحادية للمشاركة في أعمال القمة الـ17 لقادة دول مجموعة "بريكس"، في مدينة ريو دي جانيرو البرازيلية.

وبحث الجانبان فرص توسيع الشراكة مع "إمبراير" وتعزيز التعاون الثنائي، بما يفتح آفاقاً جديدة لتبادل الخبرات وتأهيل الكفاءات في صناعة الطيران المدني.

كما تطرق النقاش إلى دعم البحث والتطوير في مجال الملاحة الجوية، وتبني حلول تكنولوجية متقدمة تسهم في رفع كفاءة العمليات التشغيلية، إلى جانب تقديم الإسناد الفني لخدمات صيانة الطائرات التجارية، وغيرها من المجالات المرتبطة بالقطاع.

وتُعد شركة "إمبراير" ثالث أكبر شركة عالمية متخصصة في صناعة الطائرات المدنية، حيث تأسست في عام 1969، ويقع مقرها الرئيسي في مدينة ساو جوزيه دوس كامبوس في ولاية ساو باولو البرازيلية.