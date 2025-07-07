"الجودو" يعتمد مشاركة 8 لاعبين في "الألعاب الآسيوية" بالبحرين

أبوظبي في 7 يوليو /وام/ أعلن مجلس إدارة اتحاد الإمارات الجودو، اعتماد مشاركة ثمانية لاعبين في دورة الألعاب الآسيوية الثالثة للشباب "البحرين 2025"، والمقررة خلال الفترة من 22 إلى 31 أكتوبر المقبل، هم

حميد سعيد الشامسي، ومسعود محمد المسماري، وأنس خماس اليماحي، وبطي أحمد الهاشمي، ومحمد ناصر الغيلاني، وصقر العتيبي، ومحمد سالم الظاهري، وعمر عبد العزيز.

وقررت اللجنة الفنية لمنتخبات وفرق المراحل العمرية، إقامة معسكر إعداد في العاصمة الأوزبكية طشقند، خلال الفترة من 13 إلى 30 يوليو الجاري، وتجمع اللاعبين في صالة نادي كلباء اعتبارا من يوم غد لإجراء التدريبات التحضيرية قبل السفر الأحد المقبل إلى طشقند.

وأكد سعادة محمد بن ثعلوب الدرعي، رئيس الاتحاد، أن الفترة المقبلة ستشهد مضاعفة الاهتمام بمنتخبات المراحل العمرية المختلفة، من خلال توفير متطلباتها، استعداداً للمشاركة في دورة الألعاب الآسيوية الثالثة للشباب.