صافي الاستثمار الأجنبي في "أبوظبي للأوراق المالية" ينمو 99.5% خلال النصف الأول

أبوظبي في 7 يوليو /وام/ شهد سوق أبوظبي للأوراق المالية نمواً ملحوظاً في مؤشراته الرئيسية خلال النصف الأول من عام 2025 مقارنة بالفترة نفسها من عام 2024.

ووفق بيانات الأداء نصف السنوي للسوق، سجل صافي الاستثمار الأجنبي في السوق قفزة نوعية بنسبة 99.5%، ليرتفع من نحو 6.84 مليار درهم في النصف الأول من 2024 إلى أكثر من 13.6 مليار درهم خلال الفترة نفسها من 2025.

وارتفعت قيمة التداول الإجمالية بنسبة 33.5% لتصل إلى نحو 179.5 مليار درهم خلال النصف الأول من 2025، مقارنةً بنحو 134.4 مليار درهم خلال الفترة المماثلة من 2024، كما ارتفع متوسط القيمة اليومية للتداول بنسبة 31.4% من نحو 1.1 مليار درهم إلى نحو 1.45 مليار درهم.

وشهدت أحجام التداول ارتفاعاً بنسبة 42.2% لتصل إلى نحو 48.5 مليار سهم مقارنة بنحو 34.1 مليار سهم في النصف الأول من 2024.

ووارتفع عدد الصفقات المنفذة، بنسبة 46% ليسجل 2.92 مليون صفقة مقارنة بـ 2 مليون صفقة في الفترة المماثلة من العام السابق.

أما على مستوى توزيع التداولات بين المستثمرين المحليين والأجانب، فقد ارتفعت حصة الأجانب من إجمالي قيمة التداول من 35% إلى 42%، وبلغت حصة المستثمرين المحليين 58%.

وارتفعت القيمة الإجمالية لتداولات المؤسسات "بيعاً وشراءً" بنسبة 28% من 218.3 مليار درهم إلى نحو 279.5 مليار درهم، كما ارتفع صافي استثماراتهم بنسبة 22% من 1.02 مليار درهم إلى 1.24 مليار درهم.

وفي المقابل، بلغت قيمة تداولات الأفراد "بيعاً وشراءً" في النصف الأول من 2025 نحو 79.4 مليار درهم، مقارنة بـ 50.5 مليار درهم في الفترة نفسها من 2024، أي بزيادة قدرها 57%.

وسجلت القيمة السوقية الإجمالية لسوق أبوظبي نمواً بنسبة 11% لتصل إلى نحو 3.09 تريليون درهم بنهاية النصف الأول من 2025، مقارنة بـ 2.79 تريليون درهم في نفس الفترة من 2024.

وشهد قطاع صناديق المؤشرات المتداولة "ETFs" أداءً قوياً، حيث ارتفعت القيمة السوقية لهذه الصناديق بنسبة 120% من نحو 757 مليون درهم إلى أكثر من 1.66 مليار درهم.