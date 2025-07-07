"الاقتصاد والسياحة" تحصد 3 جوائز خلال مؤتمر "غوف ميديا 2025" بسنغافورة

أبوظبي في 7 يوليو /وام/ فازت وزارة الاقتصاد والسياحة، بثلاث جوائز ضمن فعاليات مؤتمر "غوف ميديا 2025"، التي استضافتها سنغافورة، وذلك ضمن فئة التجارة والصناعة عن ثلاث مبادرات وطنية رائدة تعكس التوجه الإستراتيجي لدولة الإمارات في دعم الاقتصاد الجديد، وتحديث منظومة العمل الحكومي، وتسريع التحول الرقمي.

وحصدت الوزارة جائزة أفضل مبادرة رقمية، عن منصة "السجل الاقتصادي الوطني – نمو"؛ وجائزة مبادرة العام في القطاع الحكومي، عن مبادرة "100 شركة من المستقبل - Future100"؛ وجائزة برنامج التطوير الإداري، عن جهودها في تطوير الخدمات ضمن مبادرة "تصفير البيروقراطية الحكومية".

وأكدت الوزارة أن دولة الإمارات نجحت في تطوير منظومة عمل ريادية في كافة المجالات الاقتصادية والتنموية، مشيرة إلى أن الفوز بهذه الجوائز يعكس جهود الوزارة في دعم الابتكار وتمكين رواد الأعمال، وتطوير الأداء الحكومي، وتعزيز الحوكمة الرقمية، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية "نحن الإمارات 2031"، من خلال تحقيق المنظومة الأكثر ريادة وتفوقاً على مستوى العالم بحلول العقد القادم.

يذكر أن منصة "السجل الاقتصادي الوطني – نمو"، هي منصة وطنية توفر قاعدة بيانات ومعلومات موحدة وموثوقة للرخص التجارية للمنشآت والشركات على مستوى الإمارات السبع، وتوحيد إجراءات ومتطلبات تأسيس الأعمال وممارسة الأنشطة الاقتصادية في الدولة عبر بوابة وطنية واحدة، ما أسهم في توسيع نطاق الأثر الاقتصادي للمبادرات الحكومية.

وتستخدم منصة "نمو" أحدث التقنيات مثل تطبيقات الذكاء الاصطناعي لتحليل البيانات الضخمة وتوفير المعلومات الدقيقة والموثوقة وتقديم الخدمات الاستباقية لشرائح واسعة من مجتمع الأعمال في الدولة، تشمل صنّاع القرار، ورجال الأعمال، والمستثمرين، ورواد الأعمال، حيث تتيح إمكانية الاستعلام عن بيانات ومعلومات أي رخصة تجارية في الدولة، ضمن أكثر من 2000 نشاط اقتصادي على مستوى الإمارات السبع.

أما مبادرة "100 شركة من المستقبل"، فتستقبل أكثر من 1100 طلب سنوياً، وقد سجلت خلال العام 2024 زيادة بنسبة 30% في مشاركة رائدات الأعمال والمواطنين، ما يعكس دورها الفاعل في تعزيز التنوع والشمول في بيئة الشركات الناشئة.

وكانت حكومة دولة الإمارات قد أطلقت في نوفمبر 2023، برنامج "تصفير البيروقراطية الحكومية" لتبسيط وتقليص الإجراءات وإلغاء الاشتراطات غير الضرورية، في إطار توجيهات القيادة الرشيدة بترسيخ تجربة مستقبلية ريادية تتبنى تسهيل حياة الناس، وتعزيز بيئة محفزة للأعمال، وجاذبة للعقول والمواهب.

ويعد مؤتمر "غوف ميديا" حدثاً دولياً ومنصة رفيعة المستوى تُعنى بتكريم أفضل المبادرات والمشاريع الحكومية في منطقة آسيا والمحيط الهادئ، وتهدف إلى إبراز التجارب الرائدة في تطوير الأداء الحكومي.