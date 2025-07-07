ريتان بطل “السلسلة الأوروبية”في“السباق إلى دبي” للجولف

بروكسل في 7 يوليو / وام / أحرز النرويجي كريستوفر ريتان اللقب الشرفي لـ “السلسلة الأوروبية”، ضمن منافسات جولة دي بي ورلد للجولف، التي تُقام تحت مظلة التصنيف العالمي لـ “السباق إلى دبي”، وذلك بعد نتائج متميزة حققها في 6 بطولات أقيمت هذا الموسم في تركيا، وإيطاليا، وبلجيكا، وهولندا، والنمسا، وألمانيا.

وأعلنت الجولة، اليوم “الاثنين” فوز ريتان باللقب، بعد تتويجه ببطولة سودال البلجيكية المفتوحة، واحتلاله المركز الثاني في بطولة النمسا المفتوحة، إلى جانب حلوله في المركز الرابع في بطولة ألمانيا المفتوحة، ليكسب جائزة مالية إضافية تبلغ 200 ألف دولار أميركي، فضلاً عن تأهله إلى سلسلة بطولات “باك 9”، التي تضم نخبة بطولات الموسم، وتُختتم في دولة الإمارات خلال نوفمبر المقبل.

يحتل ريتان حالياً المركز الخامس في الترتيب العام لتصنيف “السباق إلى دبي” برصيد 1593 نقطة، ليقترب أكثر من دائرة التنافس على اللقب النهائي للموسم.

جاء الإعلان عن نتائج “السلسلة الأوروبية” تزامناً مع ختام بطولة بي إم دبليو ألمانيا المفتوحة، التي شهدت تتويج الإنجليزي دانيال براون بلقبه الثاني في جولة دي بي ورلد، بعدما أنهى المنافسات بـ 22 ضربة تحت المعدل، ليضيف 585 نقطة إلى رصيده، ويتقدم 35 مركزاً دفعة واحدة في التصنيف، ويصبح في المركز الخامس عشر بـ 1087 نقطة.

واستفاد الإنجليزي جوردان سميث من حلوله وصيفاً في البطولة ذاتها، برصيد 20 ضربة تحت المعدل، ليحصد 389 نقطة، ارتقى بها إلى المركز التاسع في الترتيب العام برصيد 1320 نقطة.

ويستمر الموسم الحالي لجولة دي بي ورلد تحت شعار “السباق إلى دبي” ليشمل إقامة ما لا يقل عن 42 بطولة في 26 دولة عبر قارات العالم، بمشاركة أبرز نجوم اللعبة.

ويتأهل أصحاب المراكز الـ 70 الأولى في التصنيف العام إلى التصفيات الختامية، التي تنطلق ببطولة “أبوظبي إتش إس بي سي”، المقامة في نادي ياس لينكس من 6 إلى 9 نوفمبر المقبل، ويتأهل منها أفضل 50 لاعباً إلى بطولة “جولة دي بي ورلد”، التي تُقام في نادي عقارات جميرا للجولف بدبي من 13 إلى 16 نوفمبر، لتحديد بطل الموسم.