الاتحاد الأوروبي يخطط لبناء مخزونات للطوارئ في مواجهة المخاطر الجيوسياسية

بروكسل في7 يوليو/وام/ يخطط الاتحاد الأوروبي لبناء مخزونات سلع للطوارئ في مواجهة المخاطر الجيوسياسية والصراعات التي تلوح في الأفق.

وحذر الاتحاد الأوروبي في هذا الصدد من تزايد المخاطر الجيوسياسية والاضطرابات المحتملة في سلاسل التوريد.

وأوصت المفوضية الأوروبية الدول الأعضاء ببناء احتياطيات طارئة للسلع الأساسية والتعجيل بتخزين المواد الخام الاستراتيجية.

تهدف هذه المبادرة إلى تعزيز أمن الاتحاد الأوروبي وقدرته على الصمود في مواجهة الهجمات الإلكترونية والأزمات الجيوسياسية.

ويتجه الاتحاد الأوروبي نحو تبني خطوات لحماية سلاسل التوريد الخاصة به من التوترات الجيوسياسية والاضطرابات المحتملة.

وحذرت مسودة وثيقة للمفوضية الأوروبية من "مشهد مخاطر متزايد التعقيد والتدهور" مشيرة إلى الصراع وتغير المناخ والتهديدات الإلكترونية.

ودعت المفوضية الأوروبية الدول الأعضاء إلى الاشتراك في بناء مخزونات طارئة من الغذاء والدواء والوقود النووي وطالبت بتسريع إنشاء احتياطيات أوروبية من المواد الحيوية مثل الأتربة النادرة والمغناطيس الدائم ، والتي تعتبر ضرورية للطاقة وأنظمة الدفاع.

وتنضم هذه الخطة إلى دعوات الرئيس الفنلندي السابق ساولي نينيستو الذي دعا إلى الحد الأدنى من مستويات الاستعداد لسيناريوهات مثل العدوان المسلح أو الاضطرابات الكبيرة في سلاسل التوريد.

وتسلط استراتيجية الاتحاد الأوروبي، التي قدمت في مارس الماضي، الضوء على أهمية مخزونات المعدات الحيوية ويجري تشجيع المواطنين على تخصيص احتياطيات لمدة 72 ساعة على الأقل بأنفسهم.

تعتبر هذه الإجراءات جزءا من جهد أوسع يبذله الاتحاد الأوروبي لتعزيز قدرته على الصمود في مواجهة الكوارث الطبيعية والهجمات الإلكترونية والأزمات الجيوسياسية.

ومن المقرر أن توضع قائمة محدثة بانتظام للسلع الأساسية، تتكيف حسب المنطقة ونوع الأزمة وسيتم تشجيع القطاع الخاص على الاحتفاظ بالمخزونات من خلال التدابير الضريبية.