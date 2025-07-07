‎بلدية عجمان تعلن عن الفائزين بجائزة البحث العلمي بدورتها الأولى

عجمان في 7 يوليو/وام/ كرمت “دائرة البلدية والتخطيط - عجمان" الفائزين بجائزة البحث العلمي بدورتها الأولى التي أطلقها مركز عجمان X التابع لها لتشجيع ودعم الابتكار والبحث العلمي في مختلف المجالات التي تخدم العمل البلدي وتسهم في تحسين جودة الحياة في الإمارة، بما يتواءم مع توجهات رؤية عجمان 2030 لبناء كوادر وطنية قادرة على تحقيق تطلعاتها المستقبلية للإمارة.

أقيم حفل التكريم بحضور سعادة عبدالرحمن محمد النعيمي مدير عام الدائرة، والدكتور المهندس محمد أحمد بن عمير المهيري المدير التنفيذي لقطاع تطوير البنية التحتية بالدائرة، رئيس لجنة الجائزة، والدكتورة الشيخة نورة حميد النعيمي مستشار ابتكار ومدير مركز عجمان X، والدكتور تامر الشنديدي مدير برامج الدراسات العليا بجامعة عجمان، وأعضاء لجنة التقييم وعدد من الباحثين وموظفي الدائرة.

وأعرب النعيمي عن فخره بنتائج الجائزة التي استهدفت تعزيز ثقافة البحث العلمي والابتكار، وخلق بيئة محفزة للإبداع داخل الدائرة وتحفيز الموظفين على تقديم دراسات متميزة ومشاريع تطبيقية ذات قيمة مضافة، تسهم في تطوير الخدمات البلدية وتحقيق التنمية المستدامة.

وثمن حرص الموظفين المبدعين وأصحاب الخبرات المميزة على وضع بصمة مميزة في الدورة الأولى من الجائزة التي شهدت مشاركة واسعة وقدم خلالها 16 موظفًا من كوادر الدائرة 19 بحثًا علميًا متنوعًا.

من جانبها أوضحت الدكتورة الشيخة نورة النعيمي أن عمليات التقييم تمت بالتعاون مع لجنة علمية متخصصة من جامعة عجمان، وفق معايير دقيقة لضمان جودة وتميّز مخرجات البحث العلمي، منوهة إلى أن نسبة قبول الأبحاث المقدمة بلغت 100%، فيما بلغت نسبة الأبحاث المطابقة لشروط الجائزة 95%.

وأكدت أن الجائزة تشكل انطلاقة قوية نحو ترسيخ ثقافة الابتكار والبحث العلمي وأن الدائرة ستواصل دعمها للباحثين وتعزيز مشاركتهم في تطوير الخدمات وتحقيق الأهداف الاستراتيجية للإمارة.

وقد فاز بالمركز الأول المهندس خميس سالم المطروشي عن بحث بعنوان "آفاق الاستفادة من مرافق الاحتجاز البيولوجي في عجمان"، والمركز الثاني ميرة عبدالله بوشهاب عن بحث "أثر تطبيق نظام الرقابة الذاتية على المنشآت الغذائية والصحية في إمارة عجمان"، فيما حصدت المركز الثالث ميعاد علي المهري عن بحث "أثر الاشتراطات والبنود المعتمدة لعقود الإيجار على تعزيز التنافسية".