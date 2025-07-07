المكتب الإعلامي لحكومة عجمان ينظم خلوة لصياغة مستقبل الإعلام بالإمارة

عجمان في7 يوليو/ وام/ نظّم المكتب الإعلامي لحكومة عجمان، خلوة إعلامية متخصصة جمعت مسؤولي الإستراتيجية والعلاقات العامة والاتصال المؤسسي في الدوائر والهيئات الحكومية والخاصة بالإمارة ومجلس الإمارات للإعلام، وذلك ضمن جهود تعزيز التكامل الإعلامي الحكومي وصياغة توجهات مبتكرة تواكب تطلعات المرحلة المقبلة، انسجاماً مع رؤية عجمان 2030.

وأكد سعادة محمد عبدالله الكعبي، المدير التنفيذي للمكتب الإعلامي لحكومة عجمان، أن رؤية الإمارة المستلهمة من توجيهات صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي، عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، ومتابعة سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، ولي عهد عجمان رئيس المجلس التنفيذي، أرست مكانة راسخة للإعلام بوصفه شريكا فاعلا في التنمية ومحفزا للوعي المجتمعي، وجسرا لبناء الثقة بين الحكومة والمجتمع.

وأشار إلى أن المكتب الإعلامي يعمل على تحويل هذه التوجيهات إلى برامج ومبادرات تجعل من الإعلام الحكومي قوة ناعمة تعزز جهود التنمية المستدامة، مؤكدًا أن دور الإعلام لم يعد مكمّلاً، بل أصبح عنصرا محوريا في بناء الاتصال الفعّال ودعم الأداء الحكومي الذكي والمتكامل.

وأضاف أن الخلوة الإعلامية تناولت مجموعة من المحاور وانتهت إلى عدة أفكار ومبادرات قابلة للتنفيذ، من أبرزها استشراف المستقبل في إدارة الأزمات الإعلامية، وتعزيز التكامل بين الجهات الحكومية، وتفعيل الهوية الإعلامية المؤثرة لإمارة عجمان، والابتكار في إنتاج المحتوى الإعلامي الحكومي.

من جانبها، أكدت أمل البلوشي، مدير إدارة التطوير الإعلامي بالمكتب الإعلامي، أن الخلوة شكّلت محطة إستراتيجية لصياغة المستقبل الإعلامي للإمارة، مشيرةً إلى أن الخلوة تتزامن مع وضع اللمسات الأخيرة على الخطة الإستراتيجية الإعلامية الجديدة، والتي تعكس أولويات حكومة عجمان وتوجهاتها المستقبلية.

وأضافت أن الإعلام الحكومي تحوّل من ناقل للمعلومة إلى منصة قيادية تعكس صوت الجهات الرسمية وتكرّس الثقة المجتمعية، وتمثل واجهة لهوية عجمان الاتصالية محليًا ودوليًا.

وأكد المكتب الإعلامي لحكومة عجمان، أن نتائج الخلوة ستُدرج ضمن الخطة التنفيذية لإستراتيجية الإعلام الجديدة، بما يواكب متطلبات المستقبل ويعزز من حضور عجمان على الساحتين الوطنية والدولية.