شرطة رأس الخيمة تدشن حملة "صيف بلا حوادث"

رأس الخيمة في 7 يوليو/ وام / شهدت إمارة رأس الخيمة تدشين، حملة التوعية المرورية الموحدة الثالثة لعام 2025، التي تنظمها وزارة الداخلية، ممثلة في مجلس المرور الاتحادي، تحت شعار "صيف بلا حوادث"، تزامنًا مع حلول فصل الصيف وذلك بمركز خدمات فحص وتسجيل المركبات الشامل "إينوك رأس الخيمة" بالتعاون مع هيئة الموارد العامة في رأس الخيمة.

وأكد سعادة العميد جمال أحمد الطير نائب قائد عام شرطة رأس الخيمة سعي شرطة رأس الخيمة المستمر إلى نشر التوعية المرورية بين شرائح وفئات المجتمع كافة، ودعوتهم إلى الالتزام بالقوانين والأنظمة المرورية، للحد من الحوادث، وتحقيق أعلى مستويات الوقاية والسلامة العامة على الطرق، وناشد السائقين اتخاذ الإجراءات كافة والتدابير اللازمة المتعلقة بسلامة المركبات.

ودعا السائقين ومستخدمي الطريق إلى الالتزام بقواعد وأنظمة السير والمرور، لوقاية أنفسهم وغيرهم من مخاطر التعرّض للحوادث المرورية وما ينجم عنها من إصابات وخسائر في الأرواح والممتلكات.