المعلا والعلوي والحمادي أبطال سباق جري الزاهية بالشارقة

الشارقة في 7 يوليو/وام/ توج كل من حميد المعلا، وسيف العلوي، وحميد الحمادي بلقب الفئات الرئيسية في النسخة الخامسة من سباق جري الزاهية، الذي نظمه مجلس الشارقة الرياضي أمس، في سيتي سنتر الزاهية، بمشاركة 450 متسابقاً ومتسابقة، وسط حضور جماهيري.

شملت المنافسات ثلاث فئات لمسافات 800 متر، و4 كيلومترات، و8 كيلومترات توزعت على فئات المواطنين والمواطنات، والفئة المفتوحة للرجال والسيدات.

ففي سباق 8 كيلومترات، فاز حميد المعلا بصدارة المواطنين، وعفراء العبدالله بالمركز الأول للمواطنات، فيما أحرز ياسر بخيت ونانسي أويتي المركز الأول في الفئة المفتوحة.

وفي سباق 4 كيلومترات، توج سيف العلوي وريم العيدروس بلقبي المواطنين والمواطنات، بينما فاز جيفري كيبلاغات وأغنيس نجوهي بالفئة المفتوحة.

أما سباق 800 متر للأطفال، فقد فاز حميد الحمادي ومريم بدر بلقبي فئتي الذكور والإناث.

حضر الفعالية وكرّم الفائزين عدد من مسؤولي مجلس الشارقة الرياضي واتحاد الإمارات للرياضة للجميع، في إطار جهود دعم الرياضة المجتمعية وتعزيز نمط الحياة الصحية في الإمارة.