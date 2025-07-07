جناح دولة الإمارات في إكسبو 2025 أوساكا يستقبل مليوني زائر منذ افتتاحه

أوساكا (اليابان) في 7 يوليو/وام/ احتفى جناح دولة الإمارات في “إكسبو 2025 أوساكا – كانساي” اليوم بإنجاز استثنائي، مع إستقباله مليوني زائر منذ افتتاح أبوابه يوم 13 أبريل الماضي مؤكداً مكانته وجهة مُلهمة للحوار والتبادل الثقافي على الساحة العالمية.

وبهذه المناسبة، نُظّمت فعالية خاصة مستوحاة من مهرجان "تاناباتا" الياباني العريق، احتفاءً بهذه المحطة البارزة، وتجسيدًا لالتزام الجناح بقيم التلاقي الثقافي، والإيمان بقدرة التجارب المشتركة على رسم مستقبل أكثر إشراقًا وإنسانية، حيث قام الزوار بكتابة أمنياتهم للمُستقبل على بطاقات "تانزاكو" التقليدية الملوّنة، التي صُمّمت خصيصًا لهذا الحدث، وعُلّقت على واجهة الجناح الخارجية.

ويُجسّد مهرجان "تاناباتا" إرثًا يابانيًا عريقًا يتناقلُه الأجيال، ويرتكز على قيم الأمل والحب والإيمان بالأحلام.

وبينما تُعلَّق الأمنيات في التقاليد اليابانية على أغصان الخيزران، فقد اختار الجناح أن يُقدّم هذه التجربة برؤية إماراتية، باستخدام سعف النخيل، تعبيراً عن هوية الجناح، ليُصبح محيطه لوحة نابضة تعكس تطلّعات الإنسانية نحو مستقبلٍ أكثر إشراقًا.

وتحت عنوان "من الأرض إلى الأثير"، صُمِّم جناح دولة الإمارات ليقدِّم تجربة متعددة الحواس، تنطلق من جذور الهوية الإماراتية العريقة، وتعبر بخطى طموحة نحو آفاق المستقبل.

ويأخذ الجناح زوّاره في رحلة عبر خمس مناطق رئيسية تنسج معًا ملامح قصة وطنٍ يجمع بين الإرث والابتكار، وبين القيم الراسخة والرؤية المتجددة.

وحظيت التجربة بإشادة واسعة من الزوّار، الذين تفاعلوا مع السرد القصصي الغامر، وانبهروا بالتصميم المعماري المستلهم من الطبيعة الإماراتية، واستشعروا كرم الضيافة الأصيل.

وتُجسّد هذه العناصر مجتمعةً التزام دولة الإمارات بتعزيز جسور التعاون الدولي، وحرصها على توفير منصات جامعة للحوار، تشجّع على تبادل الثقافات، وتدفع بعجلة التقدّم الجماعي نحو الأمام.

وبهذه المناسبة قال سعادة شهاب أحمد الفهيم، سفير فوق العادة لدولة الإمارات لدى اليابان والمفوّض العام لجناح الدولة في “إكسبو 2025 أوساكا”: "يشرفنا أن نحتفي اليوم باستقبال جناح دولة الإمارات لمليوني زائر، في لحظةٌ تحمل في طيّاتها الكثير من الفخر والامتنان، وتعكس عمق التفاعل العالمي مع قصة دولة الإمارات، وثقة الزوّار بما نقدّمه من محتوى وتجربة وقد اخترنا أن نحتفل بهذا الإنجاز تزامناً مع مهرجان تاناباتا، تكريمًا لإرثٍ ياباني عريق، وتأكيدًا على روح التبادل الثقافي التي يُجسّدها الجناح كمنصة عالمية، ومساحة حيّة، تنبض بالأفكار، وتتّسع للحوار، وتستحضر القيم الإنسانية التي تجمعنا جميعًا".

ومنذ افتتاحه في شهر أبريل، استضاف جناح دولة الإمارات مجموعة متنوعة من الفعاليات والعروض الثقافية، والأنشطة المواضيعية شملت جلسات حوارية مع خبراء، وعروضاً فنية، وورش عمل إبداعية، وعروضاً حيّة لفنون الطهي الإماراتي، إلى جانب معارض لفنانين إماراتيين وحوارات مشتركة، صُممت جميعها بعناية لتعزيز تفاعل الزوّار من مختلف الخلفيات، وتقديم لمحات عميقة عن ثقافة دولة الإمارات وقيمها وروح التعاون التي تميّزها.

وتستمر فعاليات «إكسبو 2025 أوساكا – كانساي» حتى 13 أكتوبر 2025، ويستقبل جناح دولة الإمارات الزوّار طوال فترة المعرض، مُقدّماً رؤية إنسانية ملهمة حول كيفية تعاون الأمم لصياغة مستقبل أفضل للبشرية جمعاء