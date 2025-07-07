ربع نهائي كأس العالم للأندية.. أرقام وإحصاءات

دبي في 7 يوليو/وام/ شهدت مباريات الدور ربع النهائي من بطولة كأس العالم للأندية لكرة القدم، المقامة حالياً في الولايات المتحدة الأمريكية، مستويات فنية عالية وإثارة كبيرة تمثلت في تسجيل 13 هدفاً خلال أربع مواجهات، بمعدل 3.25 هدف في المباراة الواحدة، إلى جانب استخدام 19 بطاقة ملونة، منها ثلاث حالات طرد، ما يعكس الطابع التنافسي والندية التي ميزت هذا الدور.

وجاءت مواجهة ريال مدريد الإسباني مع بوروسيا دورتموند الألماني كأغزر المباريات تهديفاً، وانتهت بفوز الفريق الإسباني بنتيجة 3-2، فيما حسم باريس سان جيرمان الفرنسي مباراته أمام بايرن ميونخ الألماني بهدفين دون رد، رغم النقص العددي في صفوفه بعد حصول اثنين من لاعبيه على بطاقتين حمراوين خلال اللقاء، ليكون الفريق الوحيد الذي أكمل المباراة بتسعة لاعبين.

وودع الهلال السعودي البطولة عقب خسارته أمام فلومينيسي البرازيلي، بينما تأهل الأخير إلى نصف النهائي كممثل وحيد لأمريكا الجنوبية، بعد خروج مواطنه بالميراس على يد تشيلسي الإنجليزي ، فيما حافظ باريس سان جيرمان وريال مدريد على موقعيهما في سباق المنافسة نحو اللقب، بعد أداء قوي أمام منافسيهما الأوروبيين.

وعلى صعيد البطاقات، شهدت مباراة فلومينيسي والهلال العدد الأكبر من الإنذارات بواقع 7 بطاقات صفراء، فيما برزت مواجهة باريس سان جيرمان كالأكثر انضباطاً، بحالتي طرد وإنذارين.

ووفقاً لموقع “ترانسفير ماركت” المتخصص في الإحصاءات والقيم السوقية، تصدر ريال مدريد قائمة الفرق الأربعة المتأهلة من حيث القيمة السوقية الإجمالية، والبالغة 1.34 مليار يورو، يليه تشيلسي بـ1.27 مليار يورو، ثم باريس سان جيرمان بـ1.12 مليار يورو، بينما جاء فلومينيسي في المرتبة الرابعة بـ86.15 مليون يورو، في مؤشر على تفاوت مستويات الاستثمار بين المتأهلين إلى نصف النهائي.

وتتجه أنظار عشاق كرة القدم العالمية إلى مواجهات الدور نصف النهائي التي تنطلق غداً “الثلاثاء” حيث يلتقي فلومينيسي مع تشيلسي، فيما يصطدم باريس سان جيرمان بريال مدريد يوم “الأربعاء” المقبل، في قمتين مرتقبتين تمهدان الطريق نحو النهائي.